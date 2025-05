Barcellona Inter record storico per NOVE! Share altissimo per la semifinale di Champions League Il dato

Barcellona Inter, record storico per NOVE! Share altissimo per la semifinale di Champions League. Il dato sul match disputato ieri seraLa semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, trasmessa ieri sera in chiaro sul NOVE, ha ottenuto un risultato storico per i canali Warner Bros. Discovery, facendo segnare i migliori dati d’ascolto di sempre.Il match, terminato con un emozionante 3-3 al Montjuïc, ha incollato davanti allo schermo 5,6 milioni di telespettatori durante la prima serata, raggiungendo uno Share del 27,5% sull’Intero pubblico. Nei minuti conclusivi della partita, la tensione ha attirato ancora più spettatori, con un picco di 6,2 milioni (6.227.000 amr) e uno Share che ha toccato il 32%, confermando l’enorme Interesse per l’incontro. Internews24.com 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, record storico per NOVE! Share altissimo per la semifinale di Champions League. Il dato perper ladi. Ilsul match disputato ieri seraLad’andata ditra, trasmessa ieri sera in chiaro sul, ha ottenuto un risultatoper i canali Warner Bros. Discovery, facendo segnare i migliori dati d’ascolto di sempre.Il match, terminato con un emozionante 3-3 al Montjuïc, ha incollato davanti allo schermo 5,6 milioni di telespettatori durante la prima serata, raggiungendo unodel 27,5% sull’o pubblico. Nei minuti conclusivi della partita, la tensione ha attirato ancora più spettatori, con un picco di 6,2 milioni (6.227.000 amr) e unoche ha toccato il 32%, confermando l’enormeesse per l’incontro.news24.com 🔗 Internews24.com

