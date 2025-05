Barcellona Inter pagelle shock per Dumfries in edicola | voti super ne spunta uno…

Barcellona Inter, arrivano delle pagelle shock per Dumfries in edicola questa mattina, ecco i voti super per lui, ne spunta persino uno.Barcellona Inter è stata la gara di Denzel Dumfries. Ecco i voti in edicola per lui quest’oggi dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport: «Dumfries 8,5. Leggi Yamal: mezzo voto in meno perché è l’andata. Praterie davanti, le trova subito e vola via: un assist a Thuram, poi la sforbiciata che qui, stadio olimpico, ci sta benissimo, infine il colpo di testa. Gara totale (Darmian s.v.)»Tuttosport: «Dumfries 8.5. Quanto era mancato. Dopo 30 secondi crea la rete di Thuram, quindi in mezza rovesciata segna lo 0-2 e poi di testa piazza anche il 2-3. E nella ripresa sfonda fi nché ne ha. Monumentale»Corriere dello Sport: «Dumfries 8. Addenta la gara con una fuga sulla destra, per poi offrire un assist d’oro a Thuram. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, pagelle shock per Dumfries in edicola: voti super, ne spunta uno… , arrivano delleperinquesta mattina, ecco iper lui, nepersino uno.è stata la gara di Denzel. Ecco iinper lui quest’oggi dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport: «8,5. Leggi Yamal: mezzo voto in meno perché è l’andata. Praterie davanti, le trova subito e vola via: un assist a Thuram, poi la sforbiciata che qui, stadio olimpico, ci sta benissimo, infine il colpo di testa. Gara totale (Darmian s.v.)»Tuttosport: «8.5. Quanto era mancato. Dopo 30 secondi crea la rete di Thuram, quindi in mezza rovesciata segna lo 0-2 e poi di testa piazza anche il 2-3. E nella ripresa sfonda fi nché ne ha. Monumentale»Corriere dello Sport: «8. Addenta la gara con una fuga sulla destra, per poi offrire un assist d’oro a Thuram. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Borussia Dortmund-Barcellona, le pagelle di CM: Guirassy e Adeyemi, che rimpianti per Milan e Napoli. La difesa catalana fa sognare Inter (o Bayern) - Borussia Dortmund-Barcellona 3-1 BORUSSIA DORTMUND Kobel 6: poco impegnato nel primo tempo, può nulla sull`ingenuità di Bensebaini. Bravo... 🔗calciomercato.com

Biglietti Champions, prezzi shock per i quarti di Barcellona e Real Madrid. Che differenza con l’Inter! - di RedazioneBiglietti Champions, salgono alle stelle i prezzi dei tagliandi per seguire i quarti di Barcellona e Real Madrid. Differenza netta con l’Inter Le società Barcellona e Real Madrid hanno reso noti i prezzi dei tagliandi per seguire allo stadio le partite dei quarti di finale delle due squadra spagnole. Come sottolinea Calcio & Finanza la differenza con i prezzi dei biglietti dell’Inter è netta. 🔗internews24.com

Feyenoord-Inter 0-2, pagelle: Bastoni perfetto 7.5, Zielinski shock 5! - L’Inter vince per 2-0 contro il Feyenoord e guadagna un grande vantaggio in vista del ritorno a San Siro. Bastoni è fenomenale anche da esterno, Zielinski da shock. Le pagelle della partita di Champions League. JOSEP MARTINEZ 6.5 – Fa diverse parate nel primo tempo e dà sicurezza alla difesa anche sulle palle inattive. Uscite ed esplosività tra i pali, bene ancora. Feyenoord-Inter, pagelle – DIFESA BENJAMIN PAVARD 6 – In un’occasione sbaglia lo stop e regala l’occasione al Feyenoord che colpisce la traversa. 🔗inter-news.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le pagelle di Milan-Fiorentina: Dodo e i portieri i migliori in campo; Le pagelle di Croazia-Albania: Brozovic irriconoscibile, Djimsiti un gigante; Voti Barcellona Inter giudizi all’unanimità | Gerard Martin è l’anello debole di Flick Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro?; Barca Inter pagelle Dumfries totale Dimarco il peggiore Taremi. (ctbb) - Tutti gli Articoli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Inter 3-3, le pagelle: Yamal (8,5) magico, Dumfries (8) immenso, Thuram (7,5) da record - La partita d'andata tra Barcellona e Inter è terminata in pareggio al termine di novanta minuti estremamente combatutti da parte di entrambe le sqaudre. La sfida del Montjuic si ... 🔗msn.com

Le pagelle di Barcellona-Inter: Dumfries un uragano (9), Thuram peso massimo (7,5), Yamal come Superman (9) - Partita spettacolare, Barcellona-Inter, semifinale di andata della Champions League 2024-25. La gara finisce 3-3, tutto si deciderà nel match di ritorno a San Siro ... 🔗corriere.it

Barcellona-Inter 3-3, le pagelle: stratosferico Dumfries (8), Acerbi spaesato (5,5), Lautaro Martinez sfortunato (5,5) - La sfida Barcellona-Inter, valida per l'andata della semifinale di Champions League, si conclude sul 3-3. Doppio vantaggio nerazzurro con Thuram (gol di tacco) e Dumfries. I padroni di ... 🔗msn.com