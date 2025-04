Barcellona-Inter Inzaghi | Abbiamo fatto una grande partita C' è un po' di rammarico

Barcellona (Spagna), 30 aprile 2025 – Finisce con uno scoppiettante 3-3 la sfida del Montjuic (il Camp Nou è indisponibile per lavori di ristrutturazione) tra Barcellona ed Inter. Un pari che tiene aperto ogni discorso qualificazione fino alla semifinale di ritorno in programma tra sei giorni a San Siro e che lascia un po' di rammarico all'Inter, che è partita fortissimo, portandosi sul 2-0 grazie ad un eccellente prima parte di gara, ma per ben due volte si è vista recuperare dai catalani. E dire che la serata sembrava essere iniziata sotto i migliori auspici per gli uomini di Inzaghi, che in extremis ha recuperato due elementi chiave come Dumfries e Thuram. Coloro che hanno dato il via allo spettacolo pirotecnico della serata: lo splendido colpo di tacco del francese finito in rete proprio su assist di Dumfries dopo meno di un minuto ha infatti stappato subito la partita, incanalandola su binari congeniali ai nerazzurri che al 21' hanno raddoppiato grazie alla semirovesciata dell'olandese sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

