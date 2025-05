Barcellona-Inter IN tre punti | Inzaghi azzanna Flick impalpabile

Barcellona-Inter va oltre ogni aspettativa di spettacolo grazie a Flick e Inzaghi, che non si nascondono dal punto di vista tattico. E i loro calciatori, soprattutto quelli tecnicamente di livello superiore, in campo fanno splendidamente il resto. Di seguito l'episodio dopo l'Andata della Semifinale di Champions LeagueBarcellona – In casa del "nemico" c'è più gusto per l'Inter di Simone Inzaghi, che subisce i colpi spagnoli del Barcellona di Hansi Flick ma solo dopo averli storditi a freddo. Il pareggio a suon di gol è l'unico risultato che "annulla" quanto di buono fatto tanto dall'Inter quanto il Barcellona. Tutto rimandato all'appuntamento di San Siro (martedì 6 maggio, ore 21). Analizziamo Barcellona-Inter (3-3) di Champions League in tre punti.

