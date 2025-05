Barcellona-Inter? Federica Sciarelli miracolosa | la sua ultima impresa

Si parla di share. E la semifinale d'andata di Champions League, andata in onda mercoledì 30 aprile, ha ovviamente fatto registrare numeri eccezionali. Il match spettacolare tra Barcellona e Inter, terminato con un elettrizzante 3-3, ha catalizzato l'attenzione del pubblico sul canale Nove, attirando in media ben 5.613.000 spettatori e conquistando il 27.5% di share. Un successo travolgente che ha dominato la fascia del prime time. Ecco, il punto è che tutto il resto della programmazione, ovviamente, ha risentito, eccome, della partita di cartello. Per intendersi su Rai 1 Dirty Dancing - Balli proibiti, il cult con Patrick Swayze e Jennifer Grey, ha raccolto una media di 1.768.000 spettatori, pari a un 9.5% di share. Su Canale 5, invece, la serie Tutto quello che ho, Interpretata da Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Antonella Attili, ha ottenuto un riscontro migliore, con una media di 2.

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 2 aprile 2025 - Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 2 aprile 2025. 🔗superguidatv.it

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 26 marzo 2025 - “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 26 marzo 2025. 🔗superguidatv.it

Milo Infante raddoppia e sbarca in prima serata (ma c’è un problema con Federica Sciarelli) - News Tv. Cambia il destino di Milo Infante, conduttore tra i più apprezzati della seconda rete Rai. Dopo anni alla guida del fortunato Ore 14, programma quotidiano incentrato su cronaca e attualità, Infante conquista finalmente l’accesso alla prima serata. Il giornalista sarà il volto di quattro speciali serali in onda su Rai 2 a giugno. Una promozione che ha il sapore della scommessa vinta, e che potrebbe trasformarsi in un nuovo ruolo stabile nel prime time della rete. 🔗tvzap.it

Quanto guadagna Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto? - Da vent’anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è una delle giornaliste più amate di Rai3: ecco quanto guadagna per il suo ruolo nel programma cult. Dal suo esordio nel 1989, Chi l’ha ... 🔗newsmondo.it

Federica Sciarelli rassicura il suo pubblico che lo ama da 20 anni - Federica Sciarelli non abbandona i suoi fan e il suo pubblico, quello che da 20 anni segue Chi l’ha visto? e ha imparato ad apprezzarne la sensibilità e la conduzione del programma. La giornalista, ... 🔗altovicentinonline.it

Che titolo di studio ha Federica Sciarelli e com'è iniziata la sua carriera - Federica Sciarelli è nata a Roma nel '58. Dopo il liceo scientifico, la sua strada ha preso subito una direzione precisa: a vent'anni, invece dell'università, ha avuto la fortuna (e la bravura!) ... 🔗tag24.it