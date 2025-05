Barcellona Inter altra tegola per Flick | problema al polpaccio per Kounde! In Spagna annunciano | Salta il ritorno e il derby di Liga gli esami…

Barcellona Inter, altra tegola per Flick: problema al polpaccio per Kounde! In Spagna annunciano che salterà il ritornoNon solo Lautaro Martinez, il primo tempo di Barcellona Inter ha visto un altro giocatore infortunarsi, tra le fila dei blaugrana. Si tratta di Jules Koundé. Il difensore centrale francese ha chiesto il cambio prima della fine del primo tempo ed è stato sostituito da Eric Garcia. Dalla Spagna, il quotidiano Sport, annuncia come il centrale salterà sicuramente la semifinale di ritorno di Champions League di martedì sera a San Siro per via del problema al polpaccio. Oggi il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali.Barcellona Inter – «Jules Koundé si è infortunato nel primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro l’Inter . Il terzino destro, sofferente per un problema al bicipite femorale, ha dovuto essere sostituito pochi minuti prima dell’Intervallo. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, altra tegola per Flick: problema al polpaccio per Kounde! In Spagna annunciano: «Salta il ritorno e il derby di Liga, gli esami…» peralper! Inche salterà ilNon solo Lautaro Martinez, il primo tempo diha visto un altro giocatore infortunarsi, tra le fila dei blaugrana. Si tratta di Jules Koundé. Il difensore centrale francese ha chiesto il cambio prima della fine del primo tempo ed è stato sostituito da Eric Garcia. Dalla, il quotidiano Sport, annuncia come il centrale salterà sicuramente la semifinale didi Champions League di martedì sera a San Siro per via delal. Oggi il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali.– «Jules Koundé si è infortunato nel primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro l’. Il terzino destro, sofferente per unal bicipite femorale, ha dovuto essere sostituito pochi minuti prima dell’vallo. 🔗 Internews24.com

