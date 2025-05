Barcellona Inter Adani | Differenza abissale tra le due squadre! Dumfries? Non fatevi ingannare dai due gol…

Barcellona Inter, Adani: «Differenza abissale tra le due squadre! Dumfries? Non fatevi ingannare dai due gol.» Le parole dell'ex difensoreNel corso di Viva El Futbol, Lele Adani ha commentato il 3-3 tra Barcellona ed Inter in Champions LeagueLE PAROLE- «Pensate che dopo una partita del genere, dove per onestà si è vista una Differenza abissale, l'Inter a Barcellona non è mai stata sotto un secondo. La Differenza era abissale, ma questo va detto. La grandezza assoluta molte volte ti impartisce una lezione di calcio mostrando tutti i tuoi difetti e annullando quasi tutti i tuoi pregi. Quasi tutti perché l'Inter aveva una chance importante: i calci piazzati. Thuram fa un capolavoro e poi sono arrivati due gol su piazzati. L'Inter in casa del Barcellona non è mai andata sotto. In campo aperto, tengo una fase tra il 65' e l'80' dove l'Inter ha fatto qualche ripartenza con più uomini, qualche difesa non in 10 ma in 6 e qualche pensiero di 3 o 4 in campo aperto e non uno nel deserto, fa anche rima.

