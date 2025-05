Barcellona-Inter 3-3 i cinque dati statistici che potresti non sapere

Barcellona e Inter che pareggiano 3-3 al Montjuic. Di seguito alcune curiosità e dati statistici su Barcellona-Inter.Barcellona-Inter 3-3: CURIOSITÀ E dati statistici DELLA PARTITA7 – Cinquantesima panchina in Champions League per Simone Inzaghi, che diventa così il 7° allenatore italiano a raggiungere questo traguardo: record per una singola nazione. Il tecnico dell'Inter raggiunge in questa speciale classifica, allenatori del calibro di: Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Massimiliano Allegri, Marcello Lippi, Roberto Mancini e Luciano Spalletti.1 – Quello di Marcus Thuram dopo 30 secondi è il gol più veloce segnato in una semifinale nella storia della Champions League. Il francese ha subito timbrato in Barcellona-Inter, zittendo il Montjuic di tacco.

Le 5 verità di Barcellona-Inter 3-3: catalani e nerazzurri regalano spettacolo; Lamine Yamal fenomenale, Dumfries e Marcus Thuram imprescindibili - CHAMPIONS LEAGUE - Analizziamo Barcellona-Inter 3-3 con le 5 verità che ci ha lasciato l'andata di questa semifinale. Bisogna ringraziare i catalani e i nerazzu ...

