Barcellona-Inter 3-3 Agresti | San Siro farà la differenza | VIDEO

Agresti, responsabile di 'gazzetta.it', ha commentato il 3-3 tra Barcellona e Inter nella semifinale di andata di Champions LeagueIeri sera, a Barcellona, l'Inter di Simone Inzaghi ha pareggiato 3-3 contro i padroni di casa nella semifinale di andata della Champions League 2024-2025. In vantaggio prima 0-2, poi 2-3, i nerazzurri si sono sempre fatti riprendere. Vittoria mancata o buon pareggio? Ne parla, in questo VIDEO, il responsabile di 'gazzetta.it', Stefano Agresti 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Barcellona-Inter 3-3, Agresti: “San Siro farà la differenza” | VIDEO Stefano, responsabile di 'gazzetta.it', ha commentato il 3-3 tranella semifinale di andata di Champions LeagueIeri sera, a, l'di Simone Inzaghi ha pareggiato 3-3 contro i padroni di casa nella semifinale di andata della Champions League 2024-2025. In vantaggio prima 0-2, poi 2-3, i nerazzurri si sono sempre fatti riprendere. Vittoria mancata o buon pareggio? Ne parla, in questo, il responsabile di 'gazzetta.it', Stefano

Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Severino, perde il controllo della bici e viene travolto da un mezzo agricolo: Pietro Fabiani muore a 33 anni - SAN SEVERINO - Un tragico incidente è avvenuto a San Severino lungo la strada Settempedana in direzione Taccoli: il dramma si è consumato verso le 13.30 ed è costato la... 🔗corriereadriatico.it

Auto di lusso da San Marino, presunta frode fiscale da 15 milioni di euro: 33 denunciati, coinvolti concessionari di Ancona, Ascoli e Fermo - Auto di lusso fatte arrivare da San Marino, presunta maxi frode fiscale da 15 milioni di euro. Oltre 300 supercar tra cui Ferrari e Lamborghini, documenti falsi e Iva evasa per almeno 4,5 milioni di... 🔗corriereadriatico.it

San Severino, perde il controllo della bici e viene travolto da un mezzo agricolo: ciclista muore a 33 anni - SAN SEVERINO - Un tragico incidente è avvenuto a San Severino lungo la strada Settempedana in direzione Taccoli: il dramma si è consumato verso le 13.30 ed è costato la... 🔗corriereadriatico.it

Cosa riportano altre fonti

Champions League, Barcellona-Inter 3-3: si decide tutto a San Siro - Finisce con uno spettacolare 3-3 Barcellona-Inter, semifinale d'andata della Champions League 2024/25. Nella serata del Montjuic succede di tutto: i nerazzurri la sbloccano dopo 30 secondi con una mag ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, doppia sfida di Champions in chiaro: dove sarà possibile vederla - La doppia semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona (andata a Montjuic mercoledì 30 aprile, ritorno a San Siro martedì 6 maggio) verrà trasmessa in diretta in chiaro, come prevede la ... 🔗fcinter1908.it

Barcellona-Inter: in chiaro l'andata della semifinale di Champions League. Dove vederla in tv - (Passioneinter.com) Barcellona-Inter in chiaro in tv ... chiaro la sfida di ritorno tra Inter e Barcellona, in programma a San Siro martedì 6 maggio, sempre con calcio d’inizio alle ore ... 🔗informazione.it