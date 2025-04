Barcellona Flick | "A San Siro una finale prima della finale Inter più forte sui piazzati bravi ad approfittarne"

finale d`andata di Champions League tra Barcellona e Inter, al Montjuic i nerazzurri scappano ma vengono. 🔗 Finisce con uno spettacolare 3-3 la semid`andata di Champions League tra, al Montjuic i nerazzurri scappano ma vengono. 🔗 Calciomercato.com

Su altri siti se ne discute

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Almeyda su Barcellona-Inter: «Equilibrata. Un problema per Flick» - Matias Almeyda, ex calciatore dell’Inter, ha detto la sua sulla sfida d’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Di seguito la visione da lui elaborata. L’ANDAMENTO – Matias Almeyda ha parlato a SPORT in vista di Barcellona-Inter. L’ex calciatore nerazzurro ha sottolineato come la compagine di Simone Inzaghi non parta con gli sfavori del pronostico: «Mi aspetto una gara equilibrata, da guardare. 🔗inter-news.it

Barcellona, Flick stravede per Fermin Lopez: per il tecnico è incedibile! Respinta una maxi offerta - Barcellona, Fermin Lopez ha conquistato Hans Flick: maxi offerta per il calciatore proveniente della Cantera blaugrana rispedita al mittente Fermin Lopez, prodotto della Masia del Barcellona ha convinto il tecnico Flick: in questa stagione è sceso in campo 25 volte mettendo a segno cinque reti. Prestazioni che non sono passate inosservate: come riportato dal Daily […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona, Flick: "A San Siro una finale prima della finale. Inter più forte sui piazzati, bravi ad approfittarne" - Finisce con uno spettacolare 3-3 la semifinale d`andata di Champions League tra Barcellona e Inter, al Montjuic i nerazzurri scappano ma vengono ripresi dai blaugrana.. 🔗calciomercato.com

Barcellona, Flick: "A Milano sarà una finale prima della finale. L'Inter ha esperienza e ha giocato molto bene" - CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE - Il Barcellona ha rimesso in piedi la partita con l'Inter pareggiando 3-3 in casa l'andata delle semifinali dopo essere stata sotto 2- ... 🔗eurosport.it

Come si batte il Barcellona? I punti deboli di una squadra (non) invincibile - Ancora in corsa per il Triplete, il Barcellona di Hansi Flick sembra una squadra a tratti invincibile: ma quali sono i suoi punti deboli? Iscritta tra le migliori quattro squadre d’Europa della ... 🔗gianlucadimarzio.com