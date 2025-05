Barbra Streisand | il 27 giugno esce The Secret Of Life | Partners Volume Two il nuovo album di duetti

giugno uscirà The Secret Of Life: Partners, Volume Two, l'attesissimo nuovo album di duetti di Barbra Streisand. L'album, in uscita per Columbia Records Sony Music in versione CD, vinile e digitale è da ora disponibile in pre-order qui: https:BarbraStreisand.lnk.toTSOLPV2?fbclid=PAQ0xDSwJ-8uRleHRuA2FlbQIxMQABp0YXfpOudygCTVcvS5iGYsA3FOKerj1RjguuVkADKDrkd0CRajjvjf4Of-faemV6WXkbf8RE28lK9qFZbwQwPer questo nuovo progetto di duetti, Streisand ha collaborato con le più grandi star della musica internazionale contemporanea per un totale di 11 imperdibili tracce. L'album è l'attesissima seconda parte della sua raccolta "Partners", uscita nel 2014 e primo disco di duetti certificato Platino. L'album ha unito talenti straordinari, ognuno con il suo timbro e il suo stile unici, del calibro di Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Sting, Hozier, Sam Smith, Seal e Josh Groban, la star del country Tim McGraw, la voce jazz di Laufey e un trio d'eccezione, composto dall'unione delle voci uniche di Streisand, Mariah Carey e Ariana Grande.

