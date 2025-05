Banco Bpm pressing su Unicredit | Deve dirci se va avanti nell’Ops

Banco Bpm, l’ad Giuseppe Castagna e il presidente Massimo Tononi, aprono l’assemblea dei soci al MiCo di Milano e rigettano – ancora una volta- l’Ops lanciata da Unicredit. Gae Aulenti "Deve decidere: rinunci alle condizioni o all’offerta", è l’ultimatum di Piazza Meda. L’Ops è iniziata, infatti, lunedì 28 aprile per concludersi il 23 giugno. Un arco temporale nel quale gli azionisti del Banco dovranno scegliere "la casa nella quale abitare".Ma a rendere la partita di Andrea Orcel più intricata – oltre alla nuova Ops lanciata da Mediobanca su Banca Generali e all’acquisizione della tedesca Commerzbank – è arrivata la decisione di Palazzo Chigi di entrare a piede teso nel risiko bancario, con la spada di Damocle del golden power. 🔗 Quotidiano.net - Banco Bpm, pressing su Unicredit: "Deve dirci se va avanti nell’Ops" "Il nostro percorso non può finire qui". Questo il leitmotiv con il quale i vertici diBpm, l’ad Giuseppe Castagna e il presidente Massimo Tononi, aprono l’assemblea dei soci al MiCo di Milano e rigettano – ancora una volta- l’Ops lanciata da. Gae Aulenti "decidere: rinunci alle condizioni o all’offerta", è l’ultimatum di Piazza Meda. L’Ops è iniziata, infatti, lunedì 28 aprile per concludersi il 23 giugno. Un arco temporale nel quale gli azionisti deldovranno scegliere "la casa nella quale abitare".Ma a rendere la partita di Andrea Orcel più intricata – oltre alla nuova Ops lanciata da Mediobanca su Banca Generali e all’acquisizione della tedesca Commerzbank – è arrivata la decisione di Palazzo Chigi di entrare a piede teso nel risiko bancario, con la spada di Damocle del golden power. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilità degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalità di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm. "Dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, gli Stati membri mantengono la responsabilità di attuare soluzioni per le libertà di mercato attraverso le loro leggi nazionali - aggiunge - e, ovviamente, ciò che è molto importante per noi è che queste restrizioni alle libertà individuali siano consentite solo se proporzionate e basate ... 🔗quotidiano.net

Banco Bpm: offerta Unicredit attiva, conviene vendere sul mercato - Da lunedì i soci di Banco Bpm potranno aderire all'offerta di Unicredit ma in questo momento, per i valori sui listini azionari, converrebbe vendere sul mercato. Per ciascuna azione di Bpm consegnata, che nell'ultima seduta di Borsa valeva 9,74 euro consegnata, si ricevono 0,175 azioni UniCredit (che venerdi valevano 50,87 euro). L'offerta resterà aperta fino al 23 giugno, nel frattempo Unicredit cerca un dialogo con il governo che ha messo dei paletti all'operazione. 🔗quotidiano.net

UniCredit, Orcel: rilancio su Banco Bpm? Non l’ho mai escluso - Milano, 11 feb. (askanews) – Non è escluso un rilancio su Banco Bpm. Lo ha detto il Ceo di UniCredit, Andrea Orcel, intervistato da Cnbc, parlando dell’Ops lanciata sull’istituto guidato da Giuseppe Castagna. “No, non ho mai escluso” un rilancio “sin dal primo giorno, ma per farlo ci deve essere un shift significativo che deve rispettare le nostre metriche per i nostri azionisti”, ha risposto. “Siamo stati chiari dal primo giorno – ha proseguito Orcel -, abbiamo fatto un’offerta a un prezzo che per noi è un premio del 15% sul prezzo undisturbed, perchè il deal con Anima non è completato, ... 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Banco Bpm, pressing su Unicredit: Deve dirci se va avanti nell’Ops; Unicredit accelera su Banco Bpm. Andrea Orcel anticipa di due settimane l’assemblea che voterà sull’ops; Risiko bancario: ok del Governo per Bper-PopSondrio, riserve su Unicredit-Bpm; Unicredit-Bpm, c’è il via libera ma con paletti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Banco Bpm, pressing su Unicredit: "Deve dirci se va avanti nell’Ops" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Unicredit, parte oggi l’offerta di scambio su Banco Bpm. Dettagli e incognite dell’operazione - L’Ops durerà fino al 23 giugno con pagamento l’1 luglio ma Orcel potrebbe decidere fino all’ultimo di non comprare, anche per la questione del golden power. 🔗repubblica.it

Bpm, Castagna: «Unicredit ora si esprima sull’offerta» - Unicredit chiarisca le sue intenzioni sull’Ops. Bpm sarebbe favorevole alla conquista di Banca Generali da parte di Mediobanca, non ha interesse ad acquistare una quota di Generali, ed ... 🔗ilmessaggero.it