Banca Popolare di Sondrio primi verdetti dall’assemblea | rinnovato un terzo del Cda e approvato il bilancio

Sondrio, 1 maggio 2025 – L'assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio ha approvato il bilancio, la destinazione dell'utile dell'esercizio e la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,80 euro. E ha nominato cinque amministratori per il prossimo triennio. Queste le principali decisioni prese ieri nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca Popolare di Sondrio spa (protagonista del risiko Bancario di questi mesi dopo l'Ops lanciata da Bper), presieduta dal presidente uscente del consiglio di amministrazione Francesco Venosta, alla quale hanno partecipato oltre 5.600 soci rappresentativi di circa il 54% del capitale sociale. Semaforo verde alla relazione Per quanto attiene alla parte ordinaria, l'assemblea ha approvato la relazione di gestione, il bilancio al 31 dicembre 2024, chiuso con un utile netto di 510,517 milioni di euro, e il riparto dell'utile stesso con la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,80 euro.

