Bambino disabile non accompagnato in bagno e lasciato sporco nei suoi bisogni

Bambino disabile lasciato sporco in classe. Succede in una scuola elementare di Cesa. A denunciare l'accaduto attraverso i social è stato un cittadino. "Un Bambino disabile non essendo stato portato in bagno per i suoi bisogni ha dovuto farseli addosso ed è stato lasciato in condizioni.

Approfondimenti da altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia

