Bambina finisce sott' acqua nel fiume Adda | emergenza a Calolzio

Calolziocorte, dove una Bambina è stata soccorsa dopo essere finita sott'acqua nel fiume Adda. L'allarme è scattato poco dopo le ore 13 all'altezza del parco di viale.

Elba sott’acqua, nubifragio blocca Portoferraio: case allagate, persone salvate nelle auto - Portoferraio, 13 febbraio 2025 – “Restate a casa, non mettetevi in strada perché è tutto bloccato”. La Misericordia di Portoferraio, in un post su Facebook, fa appello a tutti alla prudenza. L’Isola d’Elba, e in particolare Portoferraio, sono sott’acqua per un intensissimo temporale che ha scaricato 26 millimetri in quaranta minuti, circa cinquantasei in poco più di un’ora: dati impressionanti che hanno portato a un immediato allagamento delle strade portoferraiesi. 🔗lanazione.it

La Bambina con la Valigia come finisce il film, la spiegazione finale e la storia vera di Egea Haffner - Il film “La bambina con la valigia” racconta la storia vera di Egea Haffner, una delle tante vittime dell’esodo giuliano-dalmata e delle foibe. Il film è tratto dal libro omonimo scritto da Egea Haffner e Gigliola Alvis. Il film è stato trasmesso su Rai 1 il 10 febbraio 2025, in occasione del Giorno del Ricordo, che commemora le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Come finisce La Bambina con la Valigia ? Ecco il riassunto e la spiegazione finale. 🔗piperspettacoloitaliano.it

Oppo, ecco la serie Reno 13: i punti di forza sono design, batteria e foto sott’acqua - La famiglia è composta da tre dispositivi, di cui il Reno 13 Pro è il più grande, potente e costoso. Il rapporto qualità/prezzo della serie appare, come spesso accade con i prodotti Oppo, molto interessante. 🔗repubblica.it

Senz'acqua o sott'acqua? - In aggiunta le alte temperature che portano alla proliferazione batterica distruggono e contaminano intere riserve d’acqua, aumentano il rischio di malattie come il colera e il tifo, a cui i bambini ... 🔗unimondo.org