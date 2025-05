Bambina finisce nel fiume Adda | emergenza soccorsi

Bambina finisce sott'acqua nel fiume Adda: emergenza a Calolzio - Allarme rosso al Lavello. Un episodio che ha fatto trattenere il fiato si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 1° maggio, a Calolziocorte, dove una bambina è stata soccorsa dopo essere finita sott'acqua nel fiume Adda. L'allarme è scattato poco dopo le ore 13 all'altezza del parco di viale... 🔗leccotoday.it

Bambina si allontana dal picnic ed entra nell’Adda: soccorsa con l’elicottero - CALOLOZIOCORTE. Paura poco dopo le 13 del 1° maggio nel parco della Cartiera: la piccola è stata recuperata in acqua dai familiari, che hanno chiamato il 112. È stata trasferita in codice giallo ... 🔗ecodibergamo.it

Bimba di 8 anni scivola nell’Adda durante un picnic e rischia di affogare: in ospedale in eliambulanza - Oggi, giovedì 1 maggio, una bimba di 8 anni è scivolata nelle acque del fiume Adda rischiando di affogare durante un picnic organizzato dalla famiglia ... 🔗fanpage.it