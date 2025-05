Balzarini sicuro | Quello che ha fatto la Juve per nove anni non lo farà mai più nessuno A chi fa il paragone con l’Inter di Inzaghi rispondo così

Balzarini sicuro: il commento sulla Juve dei nove scudetti e l'attuale Inter di Simone Inzaghi. Le parole

Gianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato così del momento della Juve e delle rivali.

Balzarini – «A chi mi dice "ma cavoli noi siamo qui a parlare di Milik, del Bologna e intanto l'Inter gioca in Champions". Ragazzi per nove anni l'Inter ha guardato la Juve vincere gli scudetti e fare due finali di Champions. l'Inter ne ha fatta una con lo stesso esito delle due della Juve e vediamo se ne fa un'altra. Ma per nove anni però gli altri hanno guardato, non solo l'Inter, per nove anni gli altri hanno guardato in Italia cosa faceva la Juve. Quello che ha fatto la Juve per nove anni non lo farà mai più nessuno».

Vieira non cambia il suo giudizio su Thiago Motta: «È un ottimo allenatore. Ha fatto un lavoro straordinario a Bologna e sono sicuro di una cosa»

Vieira, allenatore del Genoa, ha manifestato vicinanza nei confronti dell'ex allenatore della Juve, Thiago Motta: ecco le sue parole nella conferenza stampa successiva alla gara di ieri Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Genoa, valida per la 30ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni, che hanno menzionato un pensiero su Thiago Motta.

Marchegiani sicuro: «Le parole di Conte? Tra le righe ha fatto capire questa cosa, quando parla così…»

Luca Marchegiani sicuro, le dichiarazioni dell'ex giocatore su Antonio Conte, la verità dietro le parole del mister del Napoli con un passato all'Inter Luca Marchegiani – ex giocatore oggi apprezzato opinionista – sulle frequenze della nota trasmissione Sky Calcio Club ha commentato le ultime dichiarazioni del tecnico del Napoli (nonchè ex Inter) Antonio Conte prima e dopo la partita vinta contro il Monza: MARCHEGIANI SU CONTE – «Le parole di Conte pre e post Monza? Di una cosa sono certo: quando Antonio parla, lo fa per dire qualcosa.

Pedullà sicuro sulla Juve: «Se arriva terza o quarta ha fatto il minimo sindacale. Thiago Motta? Vi dico quello che so ad oggi»

Pedullà sicuro sulla Juve: le sue dichiarazioni a Sportitalia dopo la preziosa vittoria in casa contro il Verona e sulla posizione di Thiago Motta Pedullà è intervenuto su Sportitalia dopo la vittoria della Juventus in casa contro il Verona. Di seguito il suo commento. PEDULLÀ – «Se arrivo terzo o quarto fai il minimo sindacale, che comunque sono 60 milioni. Dalle prossime partite avremo più chiare quelle che saranno le prospettive future tenendo conto che comunque si giocherà il Mondiale per Club.

