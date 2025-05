Inter-news.it - Balde recupera per Inter-Barcellona. Qualità e spinta per Flick

Alejandrorientrerà per il match di ritorno delle semifinali di Champions League tra. Lo spagnolo garantirà al tecnico Hansdeterminateimportanti.IL RIENTRO – Alejandroè pronto a riprendersi la fascia sinistra delin occasione del ritorno delle semifinali di Champions League contro l’. Come riportato da AS, il calciatore catalano dovrebbe rientrare per la sfida di Liga contro il Valladolid, così da mettere alcuni minuti nelle gambe in vista del ritorno contro i nerazzurri. Il suo rientro per il match di martedì 5 maggio viene visto come fondamentale per assicurare alcuni valori, soprattutto in fase offensiva, mancati nel match dell’andata.può essere una spina nel fianco dell’: la speranza delIL PROBLEMA – Gerard Martín è stato uno dei calciatori più in difficoltà della retroguardia dei blaugrana contro l’. 🔗 Inter-news.it