Bagnini da maggio a presidio del litorale I segnali di pericolo

litorale apuano da Montignoso fino a Marinella. Si tratta dell’obbligo di salvataggio sulle spiagge nel periodo intercorrente tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre e dell’adozione di nuovi segnali (bandierine di colore verde, giallo e rosso per segnalare le diverse tipologie di condizioni per la balneazione). Il documento è entrato in vigore ieri, data della sua pubblicazione. L’ordinanza dovrà essere esposta dai gestori degli stabilimenti e sono incaricati della sua esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.Il servizio di salvamento deve essere attivato dalle 9 alle 19 (l’orario di balneazione) e concessionari e gestori delle strutture, spiagge libere e colonie marine devono comunicare alla Capitaneria di Marina di Carrara le modalità con le quali viene effettuato il servizio. 🔗 Lanazione.it - Bagnini da maggio a presidio del litorale. I segnali di pericolo Sono due le novità principali, attorno alle quali ruota l’ordinanza della Capitaneria per la sicurezza balneare sulapuano da Montignoso fino a Marinella. Si tratta dell’obbligo di salvataggio sulle spiagge nel periodo intercorrente tra il terzo sabato del mese die la terza domenica del mese di settembre e dell’adozione di nuovi(bandierine di colore verde, giallo e rosso per segnalare le diverse tipologie di condizioni per la balneazione). Il documento è entrato in vigore ieri, data della sua pubblicazione. L’ordinanza dovrà essere esposta dai gestori degli stabilimenti e sono incaricati della sua esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.Il servizio di salvamento deve essere attivato dalle 9 alle 19 (l’orario di balneazione) e concessionari e gestori delle strutture, spiagge libere e colonie marine devono comunicare alla Capitaneria di Marina di Carrara le modalità con le quali viene effettuato il servizio. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Litorale Romano, stagione balneare 2025: si parte il 1° maggio (e dura più a lungo!) - Mentre la primavera sembra tardare ad arrivare, c’è chi sta già pensando all’estate e alle lunghe giornate da passare al mare. Manca sempre meno all’apertura del litorale romano che inizierà la stagione a partire dal 1° maggio. Litorale romano, tutti i dettagli sull’apertura 2025 Il litorale romano aprirà gli ombrelloni il 1° maggio fino al 30 ottobre, tempo permettendo. Qualche giorno fa è stata approvata in Giunta una memoria e Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure che servono per consentire l’inizio regolare della stagione e completare in modo ... 🔗funweek.it

Sorveglianza, cercasi bagnini. L’obbligo anche a maggio mette nei guai i balneari - Marina di Massa, 1 aprile 2025 – Tra venti giorni arriva la Pasqua e a seguire tutti i vari ponti festivi che quest’anno favoriscono il turismo (25 aprile, 1 maggio). Se ci sarà bel tempo sicuramente le spiagge della costa apuana saranno affollate per la prima tintarella e, perchè no, per il primo tuffo. L’altro grande tema infatti che è stato all’ordine del giorno, ieri, della riunione alla Capitaneria di Porto con gli operatori balneari è stata proprio la nuova normativa sulla sorveglianza balneare. 🔗lanazione.it

L’estate si allunga. Bagnini in postazione a partire dal 17 maggio e fino al 21 settembre - Si allunga la stagione balneare, in Versilia come nel resto d’Italia. Ma non a partire dal primo maggio, com’era stato ventilato nelle ultime settimane. Comincerà ufficialmente il terzo sabato di maggio, che quest’anno cade il 17 del mese, per terminare la terza domenica di settembre, e dunque il 21. E in quest’arco temporale, che abbraccia la tarda primavera e il fiorire dell’autunno, gli stabilimenti balneari "dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate agli assistenti bagnanti". 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bagnini da maggio a presidio del litorale. I segnali di pericolo; Capocotta: in attesa dell'assegnazione dei chioschi i vigili tornano a presidiare gli accessi; Spiaggia dei Bambini, al lavoro per aprire il 15 giugno: aperte le prenotazioni; Capocotta, i chioschi e le spiagge sono rimasti senza sorveglianza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bagnini, c’è l’accordo. Si parte dal 17 maggio - Trovato l’accordo fra Ministero e balneari per la sicurezza in spiaggia. Intanto domani scattano i primi eventi della stagione: ecco la "Mia Marina". . 🔗msn.com

I bagnini a maggio? Introvabili. «Bisogna cercare una soluzione» - L’obbligatorietà della presenza del bagnino di salvataggio per tutta la stagione balneare (dal 1 maggio al 30 settembre) rimane una questione sul tavolo. «Ma ormai il tempo sta per scadere – continua ... 🔗corriereadriatico.it

"A maggio bagnini introvabili, c’è la scuola" - I balneari sono preoccupati per l’inizio della stagione. Alcuni hanno già aperto il bar, altri sono pronti ma le incognite normative incombono ... 🔗msn.com