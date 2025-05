Badia del Vento correnti contrarie Rinviata la conferenza dei servizi Legambiente | l’impianto va fatto

Rinviata a mercoledì 14 maggio la quarta riunione della conferenza dei servizi sul progetto eolico "Badia del Vento", che prevede l’installazione di sette aerogeneratori alti 180 metri nel territorio di Badia Tedalda ma con impatto paesaggistico anche sui versanti romagnolo e marchigiano dell’Appennino. L’aggiornamento, in programma per la giornata di ieri, era finalizzato alla partecipazione ai lavori anche del Comune di Carpegna e dell’Ente Parco Sasso di Simone e Simoncello, che aveva chiesto una proroga di 30 giorni per un’attenta analisi della documentazione e degli elaborati pubblicati sul sito della Regione Toscana. La quale fa notare come la Regione Emilia Romagna abbia sempre allegato nei propri pareri anche la posizione dell’Ente Parco, per cui la richiesta di aggiornamento parte di quest’ultima realtà è stata considerata non del tutto fondata. 🔗 Lanazione.it - Badia del Vento, correnti contrarie. Rinviata la conferenza dei servizi. Legambiente: l’impianto va fatto È stataa mercoledì 14 maggio la quarta riunione delladeisul progetto eolico "del", che prevede l’installazione di sette aerogeneratori alti 180 metri nel territorio diTedalda ma con impatto paesaggistico anche sui versanti romagnolo e marchigiano dell’Appennino. L’aggiornamento, in programma per la giornata di ieri, era finalizzato alla partecipazione ai lavori anche del Comune di Carpegna e dell’Ente Parco Sasso di Simone e Simoncello, che aveva chiesto una proroga di 30 giorni per un’attenta analisi della documentazione e degli elaborati pubblicati sul sito della Regione Toscana. La quale fa notare come la Regione Emilia Romagna abbia sempre allegato nei propri pareri anche la posizione dell’Ente Parco, per cui la richiesta di aggiornamento parte di quest’ultima realtà è stata considerata non del tutto fondata. 🔗 Lanazione.it

