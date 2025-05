Azzannò tre persone a Pasqua cane in terapia e verifiche sul proprietario

cane e valutazione della capacità del suo proprietario di poterlo gestire correttamente. E’ quanto imposto dall’ordinanza del sindaco Bruno Murzi al titolare di uno stabilimento balneare proprietario del pastore tedesco che il pomeriggio di Pasqua è saltato addosso a due donne (mamma e figlia) sul marciapiede a Vittoria Apuana, aggredendo poi un ispettore di polizia fuori servizio (in forza al commissariato di Viareggio) intervenuto a difenderle. Quella giornata partita con un pranzo tra amici in spiaggia e poi il rientro verso le auto parcheggiate, si era trasformata in un incubo con il cane lupo spuntato improvvisamente da uno stabilimento balneare vicino che ha morso mamma e figlia con in braccio due cuccioli di volpino, gettando a terra il poliziotto e costringendo i tre a ricorrere alle cure del pronto soccorso per i morsi. 🔗 Lanazione.it - Azzannò tre persone a Pasqua, cane in terapia e verifiche sul proprietario Forte dei Marmi (Lucca), 1 maggio 2025 – Percorso terapeutico per ile valutazione della capacità del suodi poterlo gestire correttamente. E’ quanto imposto dall’ordinanza del sindaco Bruno Murzi al titolare di uno stabilimento balnearedel pastore tedesco che il pomeriggio diè saltato addosso a due donne (mamma e figlia) sul marciapiede a Vittoria Apuana, aggredendo poi un ispettore di polizia fuori servizio (in forza al commissariato di Viareggio) intervenuto a difenderle. Quella giornata partita con un pranzo tra amici in spiaggia e poi il rientro verso le auto parcheggiate, si era trasformata in un incubo con illupo spuntato improvvisamente da uno stabilimento balneare vicino che ha morso mamma e figlia con in braccio due cuccioli di volpino, gettando a terra il poliziotto e costringendo i tre a ricorrere alle cure del pronto soccorso per i morsi. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Castelnuovo Cilento, arrestate tre persone per tentato furto aggravato - L’8 febbraio scorso, a Castelnuovo Cilento (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato in flagranza di reato per “tentato furto aggravato in concorso” un 34enne, un 30enne e un 23enne, residenti nell’hinterland napoletano. I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio hanno sorpreso i tre indagati mentre asportavano, da una proprietà privata, attrezzatura per ponteggi edili, caricandoli su un furgone. 🔗zon.it

Entra in un bar e accoltella tre persone: una ragazza è grave - Dopo essere entrato in un bar, si sarebbe lanciato contro tre persone ferendo con un coltello in maniera grave una ragazza e in modo più leggero due giovani. Il fatto è accaduto... 🔗ilgazzettino.it

Successo per ‘Le forme dell’amore’ a Collescipoli: quasi 600 persone nella tre giorni di eventi - Un successo per la tre giorni di arte, musica, spettacolo, teatro, performance, storia al chiostro di santa Cecilia a Collescipoli, nel suo splendore ritrovato dopo anni di incuria, organizzata nel fine settimana appena trascorso dal Bac, Borgo Arti Collescipoli, la rete di associazioni culturali... 🔗ternitoday.it