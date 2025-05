Aziende sanitarie prevista una giornata di sospensione delle attività amministrative

giornata di venerdì 2 resteranno chiusi i servizi amministrativi delle Aziende sanitarie che non svolgono attività aperta al pubblico. Svolgeranno consueta attività, invece, gli sportelli aperti al pubblico, gli ambulatori di Medicina. 🔗 Ferraratoday.it - Aziende sanitarie, prevista una giornata di sospensione delle attività amministrative In occasione della festività di giovedì 1 maggio, nelladi venerdì 2 resteranno chiusi i servizi amministrativiche non svolgonoaperta al pubblico. Svolgeranno consueta, invece, gli sportelli aperti al pubblico, gli ambulatori di Medicina. 🔗 Ferraratoday.it

Infermieri, c’è il bando: 124 contratti a tempo indeterminato in aziende sanitarie e ospedali dell’Umbria - Per rispondere al fabbisogno di personale sanitario nella Regione Umbria è stato avviato, dall’azienda ospedaliera di Perugia, un bando pubblico unificato per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 124 infermieri nelle aziende sanitarie regionali. I posti... 🔗ternitoday.it

Aziende sanitarie e sicurezza, ecco i temi oggi in discussione - La gestione del Multicentro educativo Modena - Memo, i lavori di riqualificazione degli orti per anziani di via Panni e l’unificazione del Policlinico e dell’ospedale di Baggiovara, sono tra i principali temi della seduta di oggi del Consiglio comunale di Modena, che ha in programma alcune interrogazioni e diverse mozioni. I lavori vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nelle Aziende sanitarie di Parma una settimana dedicata alla salute delle donne - Le Aziende sanitarie di Parma aderiscono anche quest’anno all’Open week promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) nata con l’obiettivo di promuovere l’informazione e la cura al femminile. Nel corso della settimana in rosa, dal 22 al 30 aprile, un calendario... 🔗parmatoday.it

Sanità, sciopero generale giovedì 1° maggio - È stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di giovedì 1° maggio 2025, indetto dal Sindacato Usi-Cit e indirizzato ai dipendenti del comparto e della dirigenza. L’Azienda si scusa a ... 🔗msn.com

Sanità, il sindacato Usi-Cit: sciopero giovedì 1° maggio - MASSA-CARRARA - L’azienda Usl Toscana nord-ovest comunica la proclamazione di uno sciopero generale per l'intera giornata di giovedì 1° maggio 2025, indetto dal sindacato 'Usi-Cit' e indirizzato ai di ... 🔗msn.com

Sanità, venerdì sciopero per l’intera giornata - È stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata ... L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari ... 🔗tenews.it