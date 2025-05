Avril Lavigne il gesto solidale per lo storico negozio di skate dopo l’incendio di Pasalides

Avril Lavigne continua la marcia solidale verso il negozio di skate, Paliskates devastato dall'incendio che ha colpito la California nei primi giorni dell'anno.Già nel periodo dei Grammy, la voce di Complicated era apparsa a sorpresa in uno spot promozionale dello store, andato in onda nel corso della cerimonia della 67esima edizione, volto a supportare l'economia locale a seguito degli avvenimenti catastrofici accaduti a gennaio. L'artista sta continuando al fianco del proprietario dell'iconico negozio per aiutarlo nella ripartenza ed il rinnovamento del locale. In questa partnership, Avril a Pasaliskates hanno realizzato una felpa in edizione limitata, creata esclusivamente per ottenere proventi destinati alla ricostruzione del negozio.Avril Lavigne: la collaborazione con l'iconico negozio di skateA partire dal 6 maggio l'esclusivo merchandising sarà disponibilie eda una felpa disegnata su misura che "fonde lo stile caratteristico di Avril con le radici grintose e skate dei Paliskates".

