Avremo presto borse in pelle di T-Rex ricreata in laboratorio? Le cose non stanno proprio così

pelle di T-Rex, coltivata in laboratorio. E la domanda è: si può davvero ricreare la pelle di un animale estinto da 66 milioni di anni?Il progetto nasce da una collaborazione tra tre aziende: l'agenzia creativa VML (del gruppo WPP), la biotech britannica Lab-Grown Leather Ltd (di BSF Enterprise PLC) e la società olandese The Organoid Company, specializzata in ingegneria genomica. L'obiettivo dichiarato è sviluppare un'alternativa sostenibile e cruelty-free alla pelle animale tradizionale, utilizzando cellule ingegnerizzate in laboratorio con DNA sintetico ispirato al Tyrannosaurus rex.

