Avis a Cesenatico 41 studenti diventano donatori

Avis scommette sulle nuove generazioni e le nuove generazioni rispondono. Sono stati 41 gli studenti dell’istituto superiore-liceo e Ite Leonardo Da Vinci di Cesenatico che nei giorni scorsi hanno intrapreso il percorso per diventare donatori. È avvenuto in occasione della giornata di sensibilizzazione organizzata dai volontari di Avis Cesena e Avis Cesenatico presso l’istituto. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione fra gli studenti e reclutare fra di loro nuovi donatori. Avis ha portato nel cortile della scuola anche due ambulanze attrezzate, dove i ragazzi e le ragazze interessati hanno potuto sottoporsi agli esami necessari per diventare donatori. La risposta è stata davvero positiva: fra loro studenti e studentesse non solo di Cesenatico, ma anche di Cervia, Bellaria e altre località limitrofe. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Avis a Cesenatico, 41 studenti diventano donatori scommette sulle nuove generazioni e le nuove generazioni rispondono. Sono stati 41 glidell’istituto superiore-liceo e Ite Leonardo Da Vinci diche nei giorni scorsi hanno intrapreso il percorso per diventare. È avvenuto in occasione della giornata di sensibilizzazione organizzata dai volontari diCesena epresso l’istituto. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione fra glie reclutare fra di loro nuoviha portato nel cortile della scuola anche due ambulanze attrezzate, dove i ragazzi e le ragazze interessati hanno potuto sottoporsi agli esami necessari per diventare. La risposta è stata davvero positiva: fra loroe studentesse non solo di, ma anche di Cervia, Bellaria e altre località limitrofe. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Olimpiadi di matematica: 130 studenti agrigentini mirano alla finale nazionale di Cesenatico - Mercoledì, il liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” di Agrigento ospiterà la fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica, prestigiosa competizione organizzata dall’Unione Matematica Italiana (Umi) con il patrocinio del ministero dell’Istruzione e del Merito e la... 🔗agrigentonotizie.it

Scuola, Valditara difende i nuovi programmi: “Il 41% degli studenti confonde Leopardi con D’annunzio” - Al question time il ministro dell'Istruzione ha difeso i nuovi programmi che prevedono, tra le altre cose, lo studio del latino già dalla seconda media e la lettura dei testi 'simbolo' dell'Occidente come la Bibbia. "Siamo partiti dalla realtà. Il 43,5% degli studenti non raggiunge competenze minime in italiano e il 47,5% in matematica", ha detto citando l'ultimo rapporto Censis.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dal Floriani ai tirocini in azienda. Cipierre “recluta” gli studenti - Tirocini alla Cipierre, gli studenti del Floriani di Vimercate entrano in azienda: debutto assoluto per l’importante realtà dell’elettronica di Bernareggio che per la prima volta nella propria storia apre i reparti alla scuola. "Un’occasione per i giovani di avvicinarsi e prendere confidenza con una realtà dell’hi-tech", spiega la ceo Maddalena Bellante. L’esperienza formativa unisce teoria e pratica per gli studenti delle superiori interessati a percorsi di apprendistato, che porteranno alla qualifica o al diploma professionale. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Avis a Cesenatico, 41 studenti diventano donatori; Giovani donatori di sangue crescono con Avis Cesenatico; I pasquaroli e la violinista sospesa coronano le feste di Cesenatico. Fino al 14 gennaio il Presepe della Marineria; Avis scommette sulle giovani generazioni giornata di sensibilizzazione all’istituto Leonardo da Vinci. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Avis a Cesenatico, 41 studenti diventano donatori - Avis scommette sulle nuove generazioni e le nuove generazioni rispondono. Sono stati 41 gli studenti dell’istituto superiore-liceo e Ite ... 🔗msn.com

Giovani donatori di sangue crescono con Avis Cesenatico - L'avis Cesenatico ha coinvolto ben 41 gli studenti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore-Liceo e I.T.E. Leonardo Da Vinci di Cesenatico ... 🔗livingcesenatico.it

Avis Cesenatico, donazioni in aumento - Numeri positivi per l’Avis comunale di Cesenatico. L’associazione fa sapere che, dall’1 gennaio al 31 marzo scorsi, il lavoro svolto è risultato positivo grazie alla collaborazione dei propri donatori ... 🔗corrierecesenate.it