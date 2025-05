Avengers | Doomsday Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel

Chris Hemsworth sul set di Avengers: Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo. Le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso e tra le star coinvolte sul set c'è anche Chris Hemsworth. L'interprete di Thor è stato infatti immortalato dallo stuntman Bobby Holland Hanton che ha festeggiato il ritorno del 'dream team' al lavoro insieme. Il ritorno sul set di Thor Chris Hemsworth ha debuttato nel MCU nel 2011 e ha poi interpretato Thor in numerosi film tratti dai fumetti. Nel 2022 l'attore australiano era stato il protagonista di Thor: Love and Thunder, mentre in Deadpool & Wolverine il supereroe era stato coinvolto in alcune scene. I fan si stanno chiedendo da tempo, . 🔗 Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel Una foto condivisa online ha svelato l'arrivo dell'attore australianosul set di, ildiretto dai fratelli Russo. Ledisono in corso e tra le star coinvolte sul set c'è anche. L'interprete di Thor è stato infatti immortalato dallo stuntman Bobby Holland Hanton che ha festeggiato il ritorno del 'dream team' al lavoro insieme. Il ritorno sul set di Thorha debuttato nel MCU nel 2011 e ha poi interpretato Thor in numerositratti dai fumetti. Nel 2022 l'attore australiano era stato il protagonista di Thor: Love and Thunder, mentre in Deadpool & Wolverine il supereroe era stato coinvolto in alcune scene. I fan si stanno chiedendo da tempo, . 🔗 Movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

Chris Hemsworth: Subversion, Avengers: Doomsday, Transformers/G.I. Joe, Prince Charming - Il rinomato attore Chris Hemsworth si impegna in una nuova avventura cinematografica, collaborando con Amazon MGM Studios per l’action film Subversion. Questa produzione, frutto della direzione di Patrick Vollrath e della concezione creativa di Andrew Ferguson, si arricchisce del supporto della casa produttrice Di Bonaventura Pictures, offrendo così a Hemsworth un ulteriore percorso di confronto […] L'articolo Chris Hemsworth: Subversion, Avengers: Doomsday, Transformers/G. 🔗sbircialanotizia.it

Avengers: Doomsday, Chris Pratt scherza sulla sua assenza: "Ero sicuro di esserci. Forse mi hanno tagliato" - L'attore dovrebbe riprendere i panni di Star-Lord nel prossimo crossover sui Vendicatori della Marvel, ma non è stato incluso nell'annuncio Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Chris Pratt ha fatto riferimento alla sua assenza dal casting reveal organizzato dai Marvel Studios per annunciare gli interpreti principali di Avengers: Doomsday, le cui riprese cominceranno a breve. La Marvel ha mostrato in livestream gli attori confermati per il prossimo capitolo degli Avengers con delle sedie con i loro nomi, e la star di Guardiani della Galassia e il suo equipaggio erano tra ... 🔗movieplayer.it

Avengers: Doomsday, Tom Holland e Chris Pratt assenti dalla lista delle apparizioni, ecco perché - Ecco il motivo per il quale mancano all'appello nel cast del nuovo film MCU anche la star di Spider-Man e il protagonista di Guardiani della Galassia. A tenere banco negli ultimi giorni tra i fan Marvel è naturalmente l'annuncio del ricchissimo cast di Avengers: Doomsday, nel quale ritorneranno parecchi volti conosciuti del Marvel Cinematic Universe. Tra coloro che non sono stati annunciati nel cast spiccano le assenze di Tom Holland e Chris Pratt. 🔗movieplayer.it

Ne parlano su altre fonti

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel; Rumour: La Marvel sta cercando di utilizzare Avengers: Doomsday e Secret Wars come un grande addio per il Thor di Chris Hemsworth; Marvel annuncia il cast di Avengers: Doomsday, da Chris Hemsworth a Vanessa Kirby; Avengers: Doomsday Dovrà Fare I Conti Con L'Ssenza di Un X-Man IMPORTANDISSIMO ... por Ora. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel - Le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso e tra le star coinvolte sul set c'è anche Chris Hemsworth. L'interprete di Thor è stato infatti immortalato dallo stuntman Bobby Holland Hanton che ha fe ... 🔗msn.com

Chris Hemsworth protagonista del film d’azione ambientato sottomarino Subversion - Chris Hemsworth sarà il protagonista di Subversion, un film d'azione ambientato in un sottomarino, in produzione presso gli Amazon MGM ... 🔗cinefilos.it

Chris Hemsworth shows off fierce Thor training for “Avengers: Doomsday” - Chris Hemsworth has officially returned to training as he gets ready to reprise his role as Thor in the upcoming Marvel film ... 🔗bolnews.com