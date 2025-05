Avellino Basket si arrende a Brindisi | fuori al primo turno dei play-in

Brindisi in vantaggio 0-7. Nikolic servito da Mussini iscrive i biancoverdi al match, spezzando un digiuno di più di centoventi secondi. Dopo metà quarto. 🔗 Avellinotoday.it - Avellino Basket si arrende a Brindisi: fuori al primo turno dei play-in Polveri bagnate in avvio di gara per i ragazzi di coach Crotti. Dopo due minuti di gioco un fallo e canestro di Odgen porta la Valturin vantaggio 0-7. Nikolic servito da Mussini iscrive i biancoverdi al match, spezzando un digiuno di più di centoventi secondi. Dopo metà quarto. 🔗 Avellinotoday.it

Avellino Basket, Lombardi e Nevola caricano l’ambiente: “Contro Brindisi inizia un nuovo campionato” - Tempo di lettura: 2 minutiAlla vigilia del delicato play-in contro la Valtur Brindisi, il presidente dell’Avellino Basket Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola hanno incontrato la stampa nella sala conferenze del PalaDelMauro. Un’occasione per invitare i tifosi a sostenere la squadra giovedì 1 maggio alle ore 21.00 e per tracciare un primo bilancio della stagione, proiettandosi già verso il futuro. 🔗anteprima24.it

Sfida da dentro o fuori: Avellino Basket e Brindisi si giocano tutto al PalaDelMauro - Stasera alle 21.00 sul parquet del PalaDelMauro l’Avellino Basket ospita la Valtur Brindisi, per il primo turno dei play in. Per l’occasione le telecamere Rai riprenderanno il match. Turno unico in casa della miglior classificata, la vincente affronterà la Tezenis Verona in un ulteriore scontro... 🔗avellinotoday.it

Avellino Basket, Formato: "Siamo carichi. Contro Brindisi serve una prestazione solida" - Dopo la conclusione del girone della regular season, è tempo di play-in. Il coach dell'Avellino Basket Salvatore Formato ha fatto il punto della situazione sulla squadra e sulla prossima gara. "Siamo carichi. Abbiamo lavorato un anno intero per arrivare pronti a questo momento della stagione"... 🔗avellinotoday.it

Vildera e Ogden incontenibili: Brindisi vince ad Avellino e passa il turno - Termina questa sera la stagione dell'Avellino Basket, che nella gara valevole per il primo turno dei PlayIn di Serie A2 OldWildWest ha dovuto cedere alla ... 🔗basketinside.com

A2 - Vildera e Ogden portano Brindisi alla vittoria ad Avellino - Vildera e Ogden aprono la gara per Brindisi al PalaDelMauro (0-7): la formazione di Bucchi, schierando Radonjic dalla palla a due da ala piccola al fianco dei compagni ... 🔗pianetabasket.com

Avellino-Brindisi, primo turno play-in diretta RaiSport. Bucchi: “Sovvertire pronostici e fattore campo, possiamo farlo” - Il primo turno dei play-in di Serie A2 vedrà opposte Avellino Basket e Valtur Brindisi nella gara secca da disputare al PalaDelMauro. Un primo fondamentale spa ... 🔗brundisium.net