Avanzo di bilancio | fondi per sport strade e Tari

Avanzo di bilancio e alla sua destinazione. Un tesoretto da 6,5 milioni di euro, 2,5 in meno del 2023, quello che gli Amministratori potranno reinvestire: "Ottimi risultati sono arrivati dal recupero dei crediti dalle imposte non pagate dai cittadini - spiega il sindaco Olivetti - una parte dell’Avanzo, derivante dal settore urbanistica e dalle sanzioni al codice della strada, è vincolato al reinvestimento in specifici ambiti e per questo stiamo facendo delle ricognizioni per capire le priorità. Per il resto utilizzeremo l’Avanzo per investimenti importanti nel campo stradale, impianti sportivi e per coprire la spesa corrente legata a servizi sociali e agli eventi".Un milione e mezzo è già stato utilizzato per ammortizzare i costi della Tari per famiglie e imprese. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Avanzo di bilancio: fondi per sport, strade e Tari Il sindaco Massimo Olivetti ha fatto chiarezza ieri in consiglio comunale riguardo all’die alla sua destinazione. Un tesoretto da 6,5 milioni di euro, 2,5 in meno del 2023, quello che gli Amministratori potranno reinvestire: "Ottimi risultati sono arrivati dal recupero dei crediti dalle imposte non pagate dai cittadini - spiega il sindaco Olivetti - una parte dell’, derivante dal settore urbanistica e dalle sanzioni al codice della strada, è vincolato al reinvestimento in specifici ambiti e per questo stiamo facendo delle ricognizioni per capire le priorità. Per il resto utilizzeremo l’per investimenti importanti nel campo stradale, impiantiivi e per coprire la spesa corrente legata a servizi sociali e agli eventi".Un milione e mezzo è già stato utilizzato per ammortizzare i costi dellaper famiglie e imprese. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

