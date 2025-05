Avanti tutta per il rilancio del parco Iqbal

parco Iqbal e della zona adiacente: Avanti tutta. La conferma arriva dal gruppo consiliare Campi a Sinistra che ha voluto sottolineare "le due nuove porte montate nel campo da calcetto nell’area di via Mascagni". Il parco, infatti, era rimasto gravemente danneggiato dall’alluvione del 2023 rimanendo chiuso per oltre un anno. Da qui la decisione della giunta di inserirlo fra le priorità degli interventi relativi al verde pubblico, proprio perché l’Iqbal rappresenta un punto di riferimento per chi vive nel centro di Campi.In attesa di quello che sarà il disegno finale con una revisione degli spazi e una vocazione particolare per le attività sportive e di aggregazione sociale. A oggi, in attesa della pubblicazione del bando che consentirà l’affidamento e la gestione dell’area, l’amministrazione è sempre al lavoro per eliminare del tutto il degrado finora esistente. 🔗 Lanazione.it - Avanti tutta per il rilancio del parco Iqbal Riqualificazione dele della zona adiacente:. La conferma arriva dal gruppo consiliare Campi a Sinistra che ha voluto sottolineare "le due nuove porte montate nel campo da calcetto nell’area di via Mascagni". Il, infatti, era rimasto gravemente danneggiato dall’alluvione del 2023 rimanendo chiuso per oltre un anno. Da qui la decisione della giunta di inserirlo fra le priorità degli interventi relativi al verde pubblico, proprio perché l’rappresenta un punto di riferimento per chi vive nel centro di Campi.In attesa di quello che sarà il disegno finale con una revisione degli spazi e una vocazione particolare per le attività sportive e di aggregazione sociale. A oggi, in attesa della pubblicazione del bando che consentirà l’affidamento e la gestione dell’area, l’amministrazione è sempre al lavoro per eliminare del tutto il degrado finora esistente. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Porto, biodigestore e rilancio. L’avanti tutta della Fit Cisl - Il nuovo piano regolatore del porto, il biodigestore e le criticità dei trasporti pubblici. Su questi tre temi si è svolto l’incontro di ieri mattina a Palazzo Ducale al congresso Fit-Cisl Massa-Carrara. Tre nodi del territorio su cui sono intervenuti il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano. Nell’introduzione iniziale, alla presenza della segreteria regionale Fit-Cisl e del segretario Andrea Figaia, il segretario uscente Luca Mannini ha fatto un resoconto dell’attività del sindacato negli ... 🔗lanazione.it

Avanti tutta con i cantieri a Rho. Rispettati i cronoprogrammi - In via Conciliazione, lato di via Cardinal Ferrari, gli operai sono al lavoro da inizio aprile per realizzare uno dei “parcheggi spugna“ progettati da Città metropolitana con il Gruppo Cap. In piazza Visconti proseguono i lavori per l’area verde e la fontana lineare. Da martedì inizia la Fase 4. Infine anche il nuovo refettorio da 212 posti della scuola primaria Federici di via Mazzo sta prendendo forma. 🔗ilgiorno.it

Lebowski resiste. Rufina avanti tutta - Girone A Cubino-Firenze Ovest 0-0. Troppo alta la posta in palio: un punto per uno accontenta tutti. All’Ovest prima è stato concesso un rigore, poi su segnalazione del collaboratore non è stato dato. Girone B Atl. Maremma-C.S. Lebowski 1-1. Un pareggio maturato soltanto nella ripresa al termine di un grande lavoro delle rispettive difese. A Mazzolli ha risposto Rodriguez. Cerbaia-San Miniato Asd 1-1. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Avanti tutta per il rilancio del parco Iqbal; Sito Istituzionale | Ostia, nuovo passo avanti per il Parco del Mare; Una Spa con i manager per rilanciare il parco di Pinocchio: ecco come; I LAVORI VANNO AVANTI? RISPONDIAMO INSIEME! Diciamo no alla Cittadella dello Sport : il 25 gennaio manifestiamo per difendere il Parco!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo centro commerciale naturale Tolentino: "Avanti tutta" - che potrebbero interessare tutta la zona interna del territorio, favorendo così il rilancio economico. 🔗ansa.it

Ex Ballarin, avanti tutta. Tredici sì per la variante - avanti tutta: con 13 voti a sostegno della propria iniziativa, l’amministrazione comunale, nel consiglio di ieri mattina, ha approvato la variazione planivolumetrica al progetto del parco ... 🔗msn.com

Paratici-Milan, avanti tutta: colloqui anche a Londra per le firme - Paratici-Milan: il Direttore Sportivo scelto per il rilancio del club ha intrattenuto un colloqui a Londra; firme e tempistiche Paratici, infatti, in attesa di scontare l’inibizione, fino al ... 🔗europacalcio.it