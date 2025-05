Autovelox è caos Manca ancora il decreto di omologazione Così sono tutti fuori norma

omologazione che Manca proprio per gli Autovelox, fissi e mobili. Così, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, sui dispositivi che dovrebbero segnalare i furbetti del pedale è caos. Non c’è un decreto di omologazione, che Manca in realtà da 33 anni. E la Cassazione su questo è stata precisa diverse volte: ci deve essere. Alcuni Comuni hanno spento o dispositivi. Il Viminale ha chiesto ai prefetti i verbali con i documenti tecnici mai arrivati ai giudici. E in tutto ciò, ricostruisce il quotidiano, il Mit non aiuta. Aveva spedito a Bruxelles uno schema di decreto che «sanava» tutti i dispositivi approvati dopo il 13 agosto 2017. 🔗 Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto all’Anci un censimento dei misuratori elettronici di velocità. Ma l’Anci chiede invece norme chiare per superare il nodo dellacheproprio per gli, fissi e mobili., secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, sui dispositivi che dovrebbero segnalare i furbetti del pedale è. Non c’è undi, chein realtà da 33 anni. E la Cassazione su questo è stata precisa diverse volte: ci deve essere. Alcuni Comuni hanno spento o dispositivi. Il Viminale ha chiesto ai prefetti i verbali con i documenti tecnici mai arrivati ai giudici. E in tutto ciò, ricostruisce il quotidiano, il Mit non aiuta. Aveva spedito a Bruxelles uno schema diche «sanava»i dispositivi approvati dopo il 13 agosto 2017. 🔗 Open.online

