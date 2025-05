Autorità portuale dello Stretto Francesco Rizzo è il nuovo commissario straordinario

nuovo commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, a seguito della nomina con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e nell'attesa che, come recita espressamente il decreto, si completi. 🔗 Reggiotoday.it - Autorità portuale dello Stretto, Francesco Rizzo è il nuovo commissario straordinario Si è insediato stamattina ildell'di sistema, a seguito della nomina con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e nell'attesa che, come recita espressamente il decreto, si completi. 🔗 Reggiotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Presidenza Autorità portuale: Salvini sceglie l'avvocato barese Francesco Mastro - BRINDISI – Francesco Mastro è il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. La designazione è stata formalizzata dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, tramite una lettera che nella giornata di ieri (giovedì 24 aprile) è stata... 🔗brindisireport.it

Autorità portuale, confermate le previsioni: il Ministero indica Francesco Benevolo alla presidenza - È Francesco benevolo, come era nelle previsioni, il nome proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la nomina a nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Centro Settentrionale di Ravenna. L'indicazione ministeriale, come per i presidenti delle altre... 🔗ravennatoday.it

Autorità portuale, dal Ministero semaforo verde per la nomina di Francesco Rizzo - Manca solo qualche passaggio e poi Francesco Rizzo diverrà il nuovo presidente dell'autorità portuale dello Stretto. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, infatti, trasmesso ai governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, la comunicazione formale di... 🔗messinatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Insediato il nuovo commissario straordinario dell'Autorità portuale dello Stretto; Autorità portuale dello Stretto, si è insediato il commissario Rizzo; Insediamento del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Avv. Francesco Rizzo; Messina, si è insediato l’Avv. Francesco Rizzo, nuovo Commissario straordinario dell’AdSP dello Stretto. 🔗Su questo argomento da altre fonti