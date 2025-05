Autoarticolato rimane incastrato sulle alture | strada bloccata

sulle alture della Valbisagno, a Quezzi, dalle 4:30 di stamattina, giovedì primo maggio 2025, per un Autoarticolato rimasto incastrato, visto il progressivo restringimento della carreggiata, in salita costa dei Ratti. Il mezzo pesante trasporta due trattori, il. 🔗 Genovatoday.it - Autoarticolato rimane incastrato sulle alture: strada bloccata Vigili del fuoco al lavorodella Valbisagno, a Quezzi, dalle 4:30 di stamattina, giovedì primo maggio 2025, per unrimasto, visto il progressivo restringimento della carreggiata, in salita costa dei Ratti. Il mezzo pesante trasporta due trattori, il. 🔗 Genovatoday.it

Frontale tra due auto, feriti i conducenti. Uno rimane incastrato nel mezzo - Sono entrambi feriti i conducenti delle due auto che si sono scontrate frontalmente ieri pomeriggio, 8 marzo, a Bovolone. L'impatto si è verificato poco prima delle 18 sulla Strada Provinciale 45, nel tratto tra Bovolone e Bonavicina. L'esatta ricostruzione dell'accaduto è in fase di... 🔗veronasera.it

Val Fresca, bus turistico sbaglia strada e rimane incastrato: traffico bloccato e rischio crollo - Un’impegnativa manovra per disincastrare un Flixbus, senza passeggeri a bordo, è in corso da stanotte alla 4 in Val Fresca, nel Comasco. I vigili del Fuoco stanno cercando in tutti i modi di liberarlo lavorando, riferiscono, "in condizioni complesse e rischiose per il possibile cedimento della strada durante le operazioni di recupero". L'autista, che poi è sceso senza riportare danni, avrebbe sbagliato strada. 🔗ilgiorno.it

Si schianta e rimane incastrato nell’auto, grave incidente: portato con l’elicottero in ospedale - Terni, 11 aprile 2025 – Grave incidente nella mattina di venerdì 11 aprile sulla strada provinciale 104 a Parrano. Un uomo si è schiantato con la propria auto contro un casaletto. In base alle prime informazioni sulla dinamica avrebbe perso il controllo del veicolo prima di schiantarsi. Lanciato l’allarme al 112, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Orvieto. L’uomo è stato estratto dalle lamiere del veicolo distrutto dopo l’incidente. 🔗lanazione.it

