Auto su un gruppo di bambini usciti da scuola a Osaka sette piccoli feriti | arrestato un 28enne

arrestato a Osaka (Giappone) dopo aver investito con la sua Auto sette alunni di una scuola elementare. I bambini, che stavano tornando a casa da scuola, sono rimasti feriti e portati in ospedale, ma sono rimasti tutti coscienti. L’autista, un 28enne residente a Tokyo, è stato preso in custodia dalla polizia di Osaka con l’accusa di tentato omicidio.Il giovane, secondo la tv Nhk, ha ammesso di essersi lanciato deliberatamente contro i giovani studenti, “pensando di uccidere qualcuno”, dopo essersi detto “stufo di tutto”. Secondo un testimone, il conducente ”indossava una mascherina chirurgica e sembrava in stato di shock” dopo essere stato tirato fuori dall’Auto dagli insegnanti.Secondo il consiglio scolastico della città, i bambini feriti erano studenti che stavano tornando a casa dalla vicina scuola elementare municipale di Osaka Senbon. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Auto su un gruppo di bambini usciti da scuola a Osaka, sette piccoli feriti: arrestato un 28enne Un uomo è stato(Giappone) dopo aver investito con la suaalunni di unaelementare. I, che stavano tornando a casa da, sono rimastie portati in ospedale, ma sono rimasti tutti coscienti. L’autista, unresidente a Tokyo, è stato preso in custodia dalla polizia dicon l’accusa di tentato omicidio.Il giovane, secondo la tv Nhk, ha ammesso di essersi lanciato deliberatamente contro i giovani studenti, “pensando di uccidere qualcuno”, dopo essersi detto “stufo di tutto”. Secondo un testimone, il conducente ”indossava una mascherina chirurgica e sembrava in stato di shock” dopo essere stato tirato fuori dall’dagli insegnanti.Secondo il consiglio scolastico della città, ierano studenti che stavano tornando a casa dalla vicinaelementare municipale diSenbon. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

