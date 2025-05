Auto e moto del passato a Urbino Un grande corteo per l’entroterra

corteo di Auto e moto storiche sfilerà domenica attraverso i territori comunali di Urbino e Montecalvo in Foglia, con partenza da e ritorno a Canavaccio. È la sesta edizione della “Passeggiata Auto e moto del passato“, organizzata dall’Associazione Canavaccio eventi, con il patrocinio del Comune di Urbino e il supporto del centro commerciale “Raffaello“. Proprio lì è fissato il raduno, con iscrizioni e colazione dalle 8 alle 9 di domenica 4. Alle 9,15 i mezzi partiranno per il giro turistico attraverso le colline, toccando Urbino, Ca’ Gallo, Gadana e arrivando alla Corte della Miniera, con visita al Museo della stampa. La ripartenza sarà alle 12, per scendere fino a Borgo Massano, dove ci sarà il pranzo nel ristorante “Il cavaliere“ per i partecipanti. Dopo il pasto si ritornerà verso Canavaccio, passando nuovamente per Urbino, con aperitivo finale, consegna dei gadget e saluti al ristorante “La casa dei cuochi“. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Auto e moto del passato a Urbino. Un grande corteo per l’entroterra Undistoriche sfilerà domenica attraverso i territori comunali die Montecalvo in Foglia, con partenza da e ritorno a Canavaccio. È la sesta edizione della “Passeggiatadel“, organizzata dall’Associazione Canavaccio eventi, con il patrocinio del Comune die il supporto del centro commerciale “Raffaello“. Proprio lì è fissato il raduno, con iscrizioni e colazione dalle 8 alle 9 di domenica 4. Alle 9,15 i mezzi partiranno per il giro turistico attraverso le colline, toccando, Ca’ Gallo, Gadana e arrivando alla Corte della Miniera, con visita al Museo della stampa. La ripartenza sarà alle 12, per scendere fino a Borgo Massano, dove ci sarà il pranzo nel ristorante “Il cavaliere“ per i partecipanti. Dopo il pasto si ritornerà verso Canavaccio, passando nuovamente per, con aperitivo finale, consegna dei gadget e saluti al ristorante “La casa dei cuochi“. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente auto-moto: muore Gianni Imperioli - Tragico incidente, muore un motociclista. Il fatto intorno alle ore 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'auto. Ad avere la peggio l'uomo alla guida delle due ruote, Gianni Imperioli. Per il 48enne, molto... 🔗frosinonetoday.it

Soccorritrice del 118 morta nel Barese: consulenza tecnica su moto della vittima e auto dell'indagato - La 32enne era a bordo della sua moto Suzuki quando, per circostanze ancora da chiarire, è finita contro un muretto a secco, perdendo la vita. Questa mattina, lungo la strada che collega i comuni baresi di Turi e Putignano, è stato effettuato un nuovo sopralluogo per raccogliere elementi utili a... 🔗baritoday.it

Auto contro moto sulla Pavese, gravissimo un 24enne trasportato a Parma - Un motociclista di 24 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era alla guida della sua due ruote e viaggiava sulla Statale quando, verosimilmente a causa di una mancata precedenza, è stato... 🔗parmatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto e moto del passato a Urbino. Un grande corteo per l’entroterra; Gradara, la tragedia di Martina Di Giulio (aveva studiato a Urbino) morta a 20 anni in galleria a Cesena: «Sar; Sfilano le auto d’epoca. Emozioni d’altri tempi tra Furlo e Canavaccio; Emiliano Pimpanini muore in moto a 21 anni, Fermignano sotto choc. L'incidente durante un sorpasso. 🔗Approfondimenti da altre fonti