Auto contro muretto ad Arcade | muore l’ex calciatore Davide Corazzin

Arcade (Treviso), dove Davide Corrazzin, 22 anni, ha perso la vita dopo che l’Auto su cui viaggiava con due amici è finita contro un muretto, ribaltandosi e terminando la corsa in un fossato. I due passeggeri, coetanei e residenti ad Arcade, sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita.Quattro morti in poche ore sulle strade del VenetoCorrazzin, operaio presso la ditta Volpato di Spresiano e ex calciatore dilettante, lascia una comunità sconvolta. Il conducente dell’Auto, sospettato di aver guidato sotto l’effetto dell’alcol, è ora indagato per omicidio stradale. La Procura di Treviso è in attesa degli esiti degli esami tossicologici. 🔗 Notizieaudaci.it - Auto contro muretto ad Arcade: muore l’ex calciatore Davide Corazzin Mercoledì 30 aprile 2025 è stato un giorno drammatico per le strade del Veneto, segnato da quattro incidenti mortali. L’episodio più recente è avvenuto nella tarda serata del 29 aprile ad(Treviso), doveCorrazzin, 22 anni, ha perso la vita dopo che l’su cui viaggiava con due amici è finitaun, ribaltandosi e terminando la corsa in un fossato. I due passeggeri, coetanei e residenti ad, sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita.Quattro morti in poche ore sulle strade del VenetoCorrazzin, operaio presso la ditta Volpato di Spresiano e exdilettante, lascia una comunità sconvolta. Il conducente dell’, sospettato di aver guidato sotto l’effetto dell’alcol, è ora indagato per omicidio stradale. La Procura di Treviso è in attesa degli esiti degli esami tossicologici. 🔗 Notizieaudaci.it

Ne parlano su altre fonti

Roma: auto finisce contro macchine in sosta ad Ostia, automobilista morta a causa di malore - Una donna di 63 anni è deceduta oggi dopo che la sua Fiat Panda si è schiantata contro due veicoli in sosta in viale Paolo Orlando ad Ostia. L’incidente potrebbe essere stato causato da un malore della conducente, nonostante i soccorsi del personale sanitario. La zona è stata chiusa temporaneamente per consentire gli accertamenti necessari, mentre la polizia locale di Roma Capitale sta ancora conducendo le indagini. 🔗romadailynews.it

Incidenti nel Foggiano: ragazzo in moto finisce contro un muretto, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio - Due rocamboleschi incidenti stradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando un ragazzo in sella ad una motocicletta è finito contro la recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali... 🔗foggiatoday.it

Lancia un petardo contro un’auto fuori dalla Nord: Daspo di 4 anni ad un tifoso atalantino - Un petardo lanciato ad un’auto in sosta fuori dalla Curva Nord costa 4 anni di Daspo ad un tifoso dell’Atalanta. È successo nel pomeriggio di sabato 15 febbraio, mentre al Gewiss Stadium si stava giocando la partita Atalanta-Cagliari. Il 33enne ha lanciato il botto dal finestrino del proprio veicolo causando gravi danni alla carrozzeria della macchina. Il soggetto è stato subito identificato dalla Digos di Bergamo, gli agenti lo hanno rintracciato in un bar a Monterosso. 🔗bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un muro: ferito un 21enne; L'auto si schianta contro un muretto, Davide Corazzin muore a 22 anni: chi era la vittima; Auto sbanda e si schianta contro un muro: morto un 22enne, feriti due amici; INCIDENTE A MOTTA SANT’ANASTASIA, AUTO FINISCE CONTRO UN MURETTO: CONDUCENTE FERITO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto esce di strada e si schianta contro un muro: Davide Corazzin muore a 22 anni, feriti due amici - Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 29 aprile, in via Roma, ad Arcade ... 🔗fanpage.it

Arcade, auto si schianta contro un muro: morto un 22enne, due feriti - ARCADE (TREVISO) – Incidente mortale ad Arcade, in provincia di Treviso. Un’auto si è schiantata contro un muro e nello scontro ha perso la vita un 22enne che viaggiava sul sedile posteriore. Feriti ... 🔗livesicilia.it

Schianto contro un muretto, l’auto si ribalta e resta “prigioniero”. Grave un 76enne - L’incidente nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che collega Squinzano alla marina di Casalabate, in località Badessa, a Lecce. Il conducente non dovrebbe essere in pericolo di vita ... 🔗lecceprima.it