Autismo incontro tecnico all' Asp Cannizzaro | Trovato il modo per offrire un supporto concreto

Autismo, incontro tecnico all'Asp Cannizzaro: "Trovato il modo per offrire un supporto concreto" "Questo è davvero un bel giorno per coloro che, direttamente e indirettamente, convivono con i disturbi dello spettro autistico, perché siamo riusciti, lavorando in sordina e con sinergia d'intenti tra le parti, a ottenere un grande e tangibile risultato, vale a dire l'individuazione di risorse e.

Empoli, autismo e strumenti di inclusione. L'incontro aperto per saperne di più - Empoli, 7 aprile 2025 - "In Italia si stima che un bambino su 77 sia nello spettro autistico, mentre negli Stati Uniti la prevalenza ha raggiunto circa 1 bambino su 36. Ma l'autismo non riguarda solo l'infanzia: oggi ci sono migliaia di adulti nello spettro, spesso invisibili, privi di un'adeguata presa in carico e senza un reale progetto di vita. Questi numeri ci parlano di un'urgenza sanitaria, sociale e culturale.

Autismo: le parole del deputato reggino Francesco Cannizzaro, promotore di un tavolo tecnico presso l'ASP di Reggio Calabria

Autismo, tavolo tecnico all'Asp di Reggio Calabria. «Daremo aiuto concreto» - Il deputato reggino Francesco Cannizzaro annuncia risorse e percorsi per la realizzazione di progetti sperimentali

Autismo, al via il tavolo tecnico per i servizi di assistenza di Villa Betania - Valderice – Verso la soluzione le problematiche relative a servizi di assistenza ai soggetti autistici erogati in convenzione da Villa Betania, centro di riabilitazione e per l'autismo