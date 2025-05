Australia il salvataggio di un grande squalo bianco | le immagini dal drone

Australia per aiutare a salvare un grande squalo bianco di 3 metri arenato in acque poco profonde. Tre uomini del posto sono riusciti a riportare l’animale in difficoltà da un banco di sabbia in acque più profonde dopo un’operazione di salvataggio durata quasi un’ora vicino alla città costiera di Ardrossan. L’uomo ha usato il suo drone per filmare lo squalo e il salvataggio. 🔗 Lapresse.it - Australia, il salvataggio di un grande squalo bianco: le immagini dal drone Il turista Nash Core insieme al figlio di 11 anni si è avventurato nell’oceano al largo della costa dell’per aiutare a salvare undi 3 metri arenato in acque poco profonde. Tre uomini del posto sono riusciti a riportare l’animale in difficoltà da un banco di sabbia in acque più profonde dopo un’operazione didurata quasi un’ora vicino alla città costiera di Ardrossan. L’uomo ha usato il suoper filmare loe il. 🔗 Lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

Un lupo finisce in una roggia vicino al Naviglio Grande: il video del salvataggio - Un lupo è stato salvato questa mattina nel Milanese , grazie a un intervento dei Vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante che lo aveva notato bloccato in una roggia . L’intervento è iniziato poco dopo le 7 a Gaggiano , comune agricolo del Sud-Est milanese , tra via Milano e via Italia . Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo Saf fluviale. 🔗feedpress.me

GP d’Australia, prima fila tutta McLaren e Ferrari in grande sofferenza - Finite le qualifiche del GP d’Australia: c’è grande amarezza per la Rossa, mentre dominano le “papayas” di Norris e Piastri. La griglia di partenza completa ed i tempi. GP d’Australia, dopo un venerdì tutto sommato positivo, per la Ferrari ora c’è da stringere i denti. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno annaspato nelle qualifiche della prima corsa stagionale dell’anno, dominata dalle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. 🔗sportnews.eu

“C’era una grande nuvola di sangue nell’acqua”: squalo spunta all’improvviso e azzanna il polpaccio del sub, il compagno d’immersione filma tutto. Il video choc - Cosa fareste se, durante un’immersione, uno squalo attaccasse un vostro compagno? E’ esattamente quello che è successo ad un sub britannico che, con prontezza e sangue freddo, ha filmato tutta la scena. Dan White, questo il suo nome, stava riprendendo l’immersione con la sua GoPro quando all’improvviso, durante una spedizione nelle acque cristalline delle Isole Brother, in Egitto, uno squalo ha improvvisamente azzannato il sub che era con lui. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Australia, il salvataggio di un grande squalo bianco: le immagini dal drone; Attaccata e uccisa da uno squalo in Australia, muore 17enne; Australia, surfista scompare in mare. “Probabile vittima di uno squalo, segni di morsi sulla tavola; Cosa sappiamo sullo squalo tigre, la specie coinvolta nell'attacco mortale a Gianluca Di Gioia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il salvataggio di un grande squalo bianco in Australia: le immagini dal drone - (LaPresse) Il turista Nash Core insieme al figlio di 11 anni si è avventurato nell'oceano al largo della costa australiana per aiutare a salvare un grande squalo bianco di 3 metri arenato in acque poc ... 🔗msn.com

Australia, surfista scompare in mare: “Attaccato da uno squalo, segni di morsi sulla tavola” - E' stato uno squalo ... da una grande chiazza di sangue vicino alla riva. A febbraio uno squalo aveva ucciso una ragazza di 17 anni che nuotava al largo di un'isola dell'Australia orientale ... 🔗msn.com

Australia, attacco di uno squalo bianco a Sydney: morto sub - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it