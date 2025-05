Aurora Ramazzotti si schiera in difesa di Giulia De Lellis dopo le foto sulla sua gravidanza | Grave mancanza di rispetto

Aurora Ramazzotti contro chi rivela una gravidanza senza consenso: «Togliere alle donne la possibilità di raccontare la propria storia è mancanza di rispetto e accanimento» - L'influencer, in alcune Storie pubblicate su Instagram, ha sottolineato l'importanza di rispettare le scelte delle donne, chiunque esse siano, quando scoprono di essere incinte: «Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e se pensate di sì il vostro ego va curato» 🔗vanityfair.it

