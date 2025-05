Aurora Ramazzotti difende Giulia De Lellis | Mancanza di rispetto e accanimento

Aurora Ramazzotti difende Giulia De Lellis: “Mancanza di rispetto e accanimento” - (Adnkronos) – Dopo le indiscrezioni, lanciate da Chi, sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui ha mostrato solidarietà nei confronti dell'influencer, definendo il gossip che impazza sui giornali come "mancanza di rispetto" e invasione "dello spazio intimo". Aurora Ramazzotti ha criticato duramente chi annuncia […] 🔗periodicodaily.com

