Aurora Ramazzotti difende Giulia De Lellis e il diritto di annunciare la gravidanza

Nella giornata di ieri il settimanale Chi ha fatto uscire alcune foto che vedrebbero De Lellis incinta. L'influencer ha prontamente smentito la notizia, mostrandosi sul suo profilo Instagram. Ha infatti dichiarato: "Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?". Aurora Ramazzotti, di contro, si è schierata in difesa dell'influencer, considerato che anche lei, mamma di Cesare Augusto dal 2023, ha subìto più volte le attenzioni dei paparazzi. Nelle stories di Ramazzotti infatti si legge: "Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese? 1. Si potrebbe perdere il bambino (e succede nel 10-15% delle gravidanze).