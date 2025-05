Aumento bollette idriche il Pd | Aica un carrozzone clientelare

Quanto costa l’aumento delle bollette di luce e gas e in quali Regioni si paga di più - Negli ultimi mesi, le famiglie italiane in media hanno dovuto spendere 777 per pagare le bollette del gas e dell'elettricità. Un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il picco di spesa si è raggiunto in Emilia-Romagna, mentre le fatture meno 'salate' sono in Toscana.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bollette, aumento del 20%. Boom di richieste di aiuto. Nel 2024 erogati 111mila euro - Bollette sempre più pesanti con il nuovo anno. Le associazioni dei consumatori hanno stimato un aumento di oltre il 20% in più rispetto allo scorso anno per le forniture di gas e luce. Una conferma di questa situazione – e della conseguente difficoltà di tante persone a far fronte alle spese domestiche – arriva dall’associazione Insieme per la Famiglia, istituita dalla Diocesi di Prato per sostenere i nuclei familiari nel momento del bisogno, non solo con aiuti economici, ma anche con percorsi di accompagnamento mirati. 🔗lanazione.it

Fin (Pd): "In pochi giorni 2mila firme raccolte contro l'aumento delle tasse deciso dal centrodestra" - L’iniziativa il senatore Michele Fina (Pd) l’ha lanciata il 25 aprile: una raccolta firme contro la manovra fiscale con cui, torna a denunciare, il centrodestra avrebbe deciso gli aumenti Irpef per far pagare agli abruzzesi i debiti della sanità. Il 2 aprile, e cioè una settimana dopo, sono già... 🔗ilpescara.it

Aumento delle bollette idriche, la Consulta: “Intervenga il Prefetto” - La Consulta Aica interviene sulla decisione dei sindaci di aumentare del 5% le tariffe delle bollette idriche per salvare l’azienda ... 🔗grandangoloagrigento.it

Bollette acqua e pari opportunità, Pd all'attacco - durante la quale si discutevano i lavori triennali e l’aumento del 34% delle tariffe idriche di Acquevenete Spa. Secondo il gruppo Pd, l’assenza ha privato i cittadini di Ceregnano della loro ... 🔗polesine24.it

Nuove tariffe dell'Amap, bollette dell'acqua più care del 7%: "Serviranno per gli investimenti sulla rete" - L’Assemblea territoriale idrica di Palermo ... pur avendo l’Amap subìto un repentino aumento dei costi dell’energia e dovendo registrare un considerevole incremento del volume degli ... 🔗palermotoday.it