Attenzione a questa mail del Ministero cosa rischiate | c’è un solo modo per difendersi

Attenzione a questa mail, rischiate di essere truffati! Ecco in cosa consiste il raggiro e come difendersi dai malintenzionati Ormai, purtroppo, le nostre caselle postali sono strapiene di messaggi indesiderati. Spesso si tratta di pubblicità, ma in molti casi può capitare di imbattersi in veri e propri tentativi di truffa. I malfattori puntano ad .

“Ti spetta un rimborso di 200 euro dal Ministero della Salute”: cosa c’è dietro la mail inviata in questi giorni - Molti utenti hanno ricevuto una mail con oggetto rassicurante, che recita: “A seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Di conseguenza, ti spetta un rimborso pari a 234,40 EUR!”. La comunicazione sembra provenire dal Ministero della Salute, ma in realtà si tratta di una frode informatica ben congegnata, che punta a sottrarre dati personali e bancari. 🔗thesocialpost.it

“Ti spetta un rimborso di 200 euro dal Ministero della Salute”: cosa c’è dietro il testo arrivato via mail - In questi giorni sta circolando una mail che sembra partire dal Ministero della Salute e che promette rimborsi da oltre 200 euro. Ma come segnalato dal ministero, non si tratta di una comunicazione ufficiale, ma di un tentativo di truffa. Nel testo ci sono molti dettagli che rivelano la natura fraudolenta del messaggio: come riconoscerli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

