Attacco di droni ucraini su mercato ad Aleshky 7 morti e oltre 20 feriti

Attacco di droni contro un mercato ad Aleshky, nella regione di Kherson, uccidendo 7 persone e ferendone oltre 20: lo ha affermato il governatore russo della regione, Vladimir Saldo, citato dalla Tass."Verso le 09:30 (ora di Mosca) ad Aleshki, nella zona del mercato centrale", Kiev "ha effettuato un massiccio Attacco con droni sui civili. Al momento dell'Attacco, c'erano molte persone nel mercato. Secondo i dati preliminari, almeno 7 persone sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite", ha scritto sul suo canale Telegram. 🔗 Quotidiano.net - Attacco di droni ucraini su mercato ad Aleshky, 7 morti e oltre 20 feriti Le truppe ucraine hanno lanciato undicontro unad, nella regione di Kherson, uccidendo 7 persone e ferendone20: lo ha affermato il governatore russo della regione, Vladimir Saldo, citato dalla Tass."Verso le 09:30 (ora di Mosca) ad Aleshki, nella zona delcentrale", Kiev "ha effettuato un massiccioconsui civili. Al momento dell', c'erano molte persone nel. Secondo i dati preliminari, almeno 7 persone sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite", ha scritto sul suo canale Telegram. 🔗 Quotidiano.net

Attacco senza precedenti a Mosca: ondata di droni ucraini sulla capitale, un morto e decine di feriti - Notte di fuoco sulla capitale russa. «È l’attacco più massiccio di droni contro Mosca», ha dichiarato il sindaco Sergei Sobyanin, mentre le autorità sono state costrette a sospendere temporaneamente il traffico aereo negli aeroporti di Zhukovsky e Domodedovo. Secondo il ministero della Difesa russo, le forze di contraerea hanno abbattuto 337 droni ucraini, il numero più alto mai registrato dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022. 🔗secoloditalia.it

Attacco di droni ucraini su Mosca, 337 velivoli senza pilota abbattuti dalla contraerea, un morto, due aeroporti chiusi - VIDEO - L'assalto arriva nella giornata in cui a Gedda, in Arabia Saudita, si svolge un importante vertice per quanto riguarda i colloqui di pace tra Usa ed Ucraina Attacco di droni ucraini su Mosca. 337 velivoli senza piloti abbattuti dalla contraerea russa. Si tratta dell'attacco più significativo 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, "attacco russo" su Kiev, 9 morti e oltre 60 feriti, Mosca: "Abbattuti 87 droni ucraini sulle nostre regioni" - VIDEO - Secondo l'Ucraina, il Cremlino avrebbe preso di mira anche Kharkiv. Il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere di aver abbattuto 87 droni ucraini nella notte Kiev ha accusato la Russia di un attacco nel cuore della notte nella Capitale. L'offensiva ha provocato 9 morti e oltre 63 feriti, 42 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, attacco con droni russi su Odessa: i soccorsi tra le macerie - (LaPresse) Un attacco con droni russi ha ucciso due persone e ferito altre 15 nella città ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Il servizio di ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Ucraina: droni russi su Odessa, due morti e cinque feriti - Due persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro una zona residenziale a Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo ha annunciato il governatore della reg ... 🔗msn.com