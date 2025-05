Attacco di droni russi a Odessa | 2 morti e 5 feriti danni a edifici e infrastrutture

Attacco di droni russi contro una zona residenziale a Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo ha annunciato il governatore della regione su Telegram. Contemporaneamente, si sono udite delle esplosioni in un quartiere della città di Sumy e sono scattati gli allarmi antiaerei, nelle regioni di Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Dnipropetrovsk e Zaporizhia.A Odessa, "l'Attacco nemico ha danneggiato edifici residenziali, case, un supermercato, una scuola e automobili. Sono scoppiati incendi. Due persone sono state uccise dall'Attacco e altre cinque sono rimaste ferite", ha scritto il governatore locale Oleg Kiper sul suo account Telegram.Questo ultimo Attacco da parte di Mosca avviene mentre Stati Uniti e l'Ucraina annunciano la firma di un ampio accordo economico, che istituisce un fondo di investimento per la ricostruzione del paese devastato dalla guerra e garantisce all'amministrazione di Donald Trump l'accesso alle risorse naturali ucraine.

Attacco con droni russi a Odessa e Kharkiv: un morto e diversi feriti - Una persona è morta e tre sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un attacco con droni lanciato dalle forze russe contro la regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto il Servizio statale per le emergenze. "Nella notte i droni nemici hanno attaccato la regione di Odessa causando ingenti danni e incendi... A seguito dell'attacco, una persona è stata uccisa. Altre tre persone hanno riportato ferite di vari gradi e sono state trasportate in ospedale", si legge in un comunicato. 🔗quotidiano.net

Odessa è in fiamme, dopo il massiccio attacco di droni russi - La città portuale di Odessa, nell’Ucraina meridionale, è stata avvolta dalle fiamme giovedì sera dopo essere stata colpita da un attacco su vasta scala di droni russi, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva espresso ottimismo sulla fine della guerra e mentre i colloqui di pace dovrebbero riprendere lunedì. Tra gli obiettivi a Odessa c’erano un grattacielo residenziale e un centro commerciale, ha affermato il governatore locale Oleh Kiper. 🔗metropolitanmagazine.it

Ucraina: attacco di droni russi a Odessa, esplosioni - Esplosioni sono state udite a Odessa: la città ucraina sul Mar Nero è sotto attacco da parte dei droni russi. Lo ha riferito il sindaco di Odessa Gennady Trukhanov in un messaggio su Telegram. Almeno nove persone sono rimaste ferite. Le aree più colpite sono il quartiere Peresypsky e il centro città. I servizi di emergenza al lavoro per spegnere le fiamme. Tra i siti colpiti un magazzino e una struttura medica. 🔗lapresse.it

