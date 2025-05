Atp Madrid Musetti vola in semifinale | battuto Diallo in due set

Musetti conquista con autorità la semifinale del Masters 1000 di Madrid, confermando lo straordinario momento di forma. Il toscano, testa di serie numero 10, ha superato nei quarti di finale il canadese Gabriel Diallo con un netto 6-4, 6-3 in un’ora e ventinove minuti. Un successo che lo porta per la seconda volta consecutiva tra i primi quattro in un torneo Masters 1000, dopo l’exploit a Montecarlo.In semifinale Musetti affronterà il britannico Jack Draper, numero 5 del tabellone, che ha eliminato Matteo Arnaldi con un perentorio 6-0, 6-4.Quattro palle break annullate nel momento chiaveIl match si è deciso sul 5-4 del primo set, quando Musetti ha dovuto fronteggiare quattro palle break consecutive che avrebbero potuto rimettere in corsa Diallo. L’azzurro ha però mostrato solidità mentale, salvando tutte le occasioni e chiudendo il set al secondo set point. 🔗 Thesocialpost.it - Atp Madrid, Musetti vola in semifinale: battuto Diallo in due set Lorenzoconquista con autorità ladel Masters 1000 di, confermando lo straordinario momento di forma. Il toscano, testa di serie numero 10, ha superato nei quarti di finale il canadese Gabrielcon un netto 6-4, 6-3 in un’ora e ventinove minuti. Un successo che lo porta per la seconda volta consecutiva tra i primi quattro in un torneo Masters 1000, dopo l’exploit a Montecarlo.Inaffronterà il britannico Jack Draper, numero 5 del tabellone, che ha eliminato Matteo Arnaldi con un perentorio 6-0, 6-4.Quattro palle break annullate nel momento chiaveIl match si è deciso sul 5-4 del primo set, quandoha dovuto fronteggiare quattro palle break consecutive che avrebbero potuto rimettere in corsa. L’azzurro ha però mostrato solidità mentale, salvando tutte le occasioni e chiudendo il set al secondo set point. 🔗 Thesocialpost.it

