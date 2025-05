Atp Madrid Musetti sontuoso | è ai quarti ed entra in Top 10 ora ha una grande chance Arnaldi sfida Draper

Musetti è uno dei 10 tennisti più forti al mondo. Anzi, se si gioca su terra rossa due set su tre, forse pure qualcosa in più. Lo dicono i risultati: dopo la straordinaria finale raggiunta a Montecarlo, il 23enne toscano conquista anche i quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Madrid. Lo fa battendo in due set (6-4, 6-2) l'australiano Alex De Minaur, settima forza del seeding, e dopo aver eliminato pure Stefanos Tsitsipas. Un'altra prestazione sontuosa, una vittoria netta contro un avversario ostico. Musetti da lunedì 5 maggio sarà certamente almeno numero 10 al mondo, ma adesso può sognare in grande: oggi da assoluto favorito sfida il canadese Gabriel Diallo (che ha battuto a sorpresa Grigor Dimitrov) per un posto in semifinale. Sognando, perché no, uno scontro tutto italiano con Matteo Arnaldi, impegnato però in un quarto di finale molto più ostico contro l'inglese Jack Draper, numero 6 al mondo.

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Michael Venus (NZL), un big server, aprirà il match in battuta! Giocatori in campo! 19:28 Zverev OUT! Tra pochissimo in campo i due azzurri! 19:22 Intanto Francisco Cerundolo si trova a due game dall’estromettere Alexander Zverev. 19:19 Cliccando QUI potrete rivivere l’impresa di Lorenzo Musetti contro il greco, raccontata da Ciro Salvini. 19:18 Abbiamo ancora tutti negli occhi la meravigliosa vittoria contro Tsitsipas, la seconda nel mese di aprile, che l’azzurro deve tornare in campo. 🔗oasport.it

