Atp Madrid 2025 oggi in campo Musetti e Arnaldi | orari e dove vederli in tv

Arnaldi e Lorenzo Musetti in campo oggi, 1 maggio, nell'Atp di Madrid 2025 per cercare un posto in semifinale nel Masters 1000 della capitale spagnola. Il 24enne di Sanremo affronta il britannico Jack Draper, numero 5 del tabellone, nel terzo incontro di oggi, mentre il carrarino – che ieri ha sconfitto l'australiano De Minaur negli ottavi – nell'ultimo match della giornata se la vedrà con il canadese Gabriel Diallo, che ha battuto a sorpresa il bulgaro Dimitrov, negli ottavi di finale. Gli orari dei match di oggi all'Atp di Madrid 2025Ad aprire il programma di oggi, 1 maggio, alle 13 la sfida tra il norvegese Casper Ruud, numero 14 del tabellone, e il russo Daniil Medvedev, numero 9 del seeding. A seguire, non prima delle 15 il match tra l'argentino Francisco Cerundolo, numero 20 del tabellone, e il giovane ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 22.

