Atp Madrid 2025 | Musetti vola in semifinale Arnaldi eliminato

Musetti vince contro il canadese Gabriel Diallo, n°78 del mondo, e si qualifica per le semifinali dell'Atp Madrid 2025. Il tennista di Carrara, n°11 del ranking e fresco finalista al Masters 1000 di Montecarlo, ha conquistato il match con il punteggio di 6-4 6-3. Oh @Lorenzo1Musetti that is exquisite ??@MutuaMadridOpen #MMOpen pic.twitter.comXKD9lB8uK8— ATP Tour (@atptour) May 1, 2025Musetti ora sfida Draper, che ha eliminato ArnaldiIl 23enne azzurro ora affronterà il britannico Jack Draper, n°6 della classifica mondiale e n°5 del tabellone, che ha superato un altro italiano: Matteo Arnaldi. Il 24enne, n°44 del mondo, è stato battuto in due set per 6-0 6-4. L'altra semifinaleL'altra semifinale, invece, è tra l'argentino Francisco Cerundolo (n°21) e il norvegese Casper Ruud (n°5). 🔗 Lapresse.it - Atp Madrid 2025: Musetti vola in semifinale, Arnaldi eliminato

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Michael Venus (NZL), un big server, aprirà il match in battuta! Giocatori in campo! 19:28 Zverev OUT! Tra pochissimo in campo i due azzurri! 19:22 Intanto Francisco Cerundolo si trova a due game dall’estromettere Alexander Zverev. 19:19 Cliccando QUI potrete rivivere l’impresa di Lorenzo Musetti contro il greco, raccontata da Ciro Salvini. 19:18 Abbiamo ancora tutti negli occhi la meravigliosa vittoria contro Tsitsipas, la seconda nel mese di aprile, che l’azzurro deve tornare in campo. 🔗oasport.it

Musetti non si ferma più: dominato Diallo, sfiderà Draper in semifinale a Madrid - L'azzurro, con la top 10 oramai consolidata, batte il canadese 6-4 6-3 in un'ora e mezza. Domani affronterà il numero cinque del mondo che ha eliminato Arnaldi ... 🔗gazzetta.it

Musetti liquida anche Diallo: l'azzurro vola in semifinale con Draper al Masters 1000 di Madrid - MASTERS MADRID - Continua senza set lasciati per strada il percorso di Lorenzo Musetti nella Caja Mágica: l'azzurro passa 6-4 6-3 e raggiunge Jack Draper, n° 6 ... 🔗eurosport.it

Musetti Diallo all'Atp Madrid 2025, il risultato in diretta live - Da Musetti a… Musetti, passando per Dimitrov. Come se il destino ponesse Gabriel Diallo di fronte ad una prova che già in passato ha affrontato, ma in circostanze, oggi, totalmente differenti. Da n. 8 ... 🔗informazione.it