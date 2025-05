ATP Madrid 2025 Lorenzo Musetti | Sono riuscito a restare concentrato fino all’ultimo punto

Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro ha battuto il lucky loser canadese Gabriel Diallo con lo score di 6-4 6-3 e nel penultimo atto affronterà il britannico Jack Draper, che oggi ha eliminato l’altro azzurro Matteo Arnaldi.Dopo la vittoria col nordamericano l’azzurro ha affermato: “Non ho giocato il mio miglior tennis, ma l’importante era vincere. Certo, non sentivo la palla come ieri, ma sapevo che scendere in campo oggi non sarebbe stato facile, soprattutto per l’aspetto mentale. Sono riuscito però a restare concentrato fino all’ultimo punto e Sono fiero di essere in semifinale“.L’azzurro pensa già alla semifinale in cui sfiderà il britannico Jack Draper: “Non l’ho mai battuto e dico sempre che c’è una prima volta, speriamo che accada qui. 🔗 Oasport.it - ATP Madrid 2025, Lorenzo Musetti: “Sono riuscito a restare concentrato fino all’ultimo punto” si è qualificato per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di: l’azzurro ha battuto il lucky loser canadese Gabriel Diallo con lo score di 6-4 6-3 e nel penultimo atto affronterà il britannico Jack Draper, che oggi ha eliminato l’altro azzurro Matteo Arnaldi.Dopo la vittoria col nordamericano l’azzurro ha affermato: “Non ho giocato il mio miglior tennis, ma l’importante era vincere. Certo, non sentivo la palla come ieri, ma sapevo che scendere in campo oggi non sarebbe stato facile, soprattutto per l’aspetto mentale.però afiero di essere in semifinale“.L’azzurro pensa già alla semifinale in cui sfiderà il britannico Jack Draper: “Non l’ho mai battuto e dico sempre che c’è una prima volta, speriamo che accada qui. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Musetti-Etcheverry 7-6, 3-2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA: al nono tentativo Lorenzo riesce nel break! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OLMOS DALLE 12.00 4-2 Game Musetti. Smorzata di Lorenzo che Etcheverry non riesce a rimandare dall’altra parte. A-40 Passante di dritto al corpo, si fa anche leggermente male Etcheverry. 40-40 Esce in corridoio il passante di rovescio di Musetti. Vantaggi. 40-30 Doppio fallo dell’italiano. 🔗oasport.it

ATP Madrid 2025, esordio convincente di Lorenzo Sonego. Battuto Kecmanovic in due set - Lorenzo Sonego ritrova la vittoria nel circuito ATP e lo fa nel primo turno del Masters 1000 di Madrid. Il piemontese ottiene un bel successo contro il serbo Miomir Kecmanovic, superando il numero 47 del mondo in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Con questa vittoria Sonego si è garantito la sfida con l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sei e semifinalista a Montecarlo. 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry 7-6, 5-2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA: doppio break, Lorenzo serve per il match! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OLMOS DALLE 12.00 VINCE LORENZO MUSETTI!!! Il tennista azzurro chiude con una deliziosa demi volée di rovescio. 7-6, 6-2 IL PUNTEGGIO. 40-15 Larga la risposta del sudamericano, DUE MATCH POINT!!! 30-15 Buona prima, esce la risposta di Etcheverry. Vicino al traguardo il carrarese. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Musetti in semifinale: Diallo ko in due set; Musetti batte Diallo e vola in semifinale a Madrid, diretta Atp Madrid; Atp Madrid 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orari e dove vederli in tv - LaPresse; FINALE Musetti in semifinale a Madrid: batte Diallo in due set. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atp Madrid 2025: Musetti vola in semifinale, Arnaldi eliminato - Lorenzo Musetti vince contro il canadese Gabriel Diallo, n°78 del mondo, e si qualifica per le semifinali dell’Atp Madrid 2025. Il tennista di Carrara, n°11 del ranking e fresco finalista al Masters 1 ... 🔗msn.com

ATP Madrid 2025, Lorenzo Musetti: “Sono riuscito a restare concentrato fino all’ultimo punto” - Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: l'azzurro ha battuto il lucky loser canadese Gabriel Diallo con ... 🔗oasport.it

ATP Madrid: Musetti sfoggia l’aura da top ten, battuto Diallo. Ora c’è Draper - Tennis - ATP | Nonostante qualche difficoltà in avvio, il tennis di Lorenzo conquista la scena con il passare dei minuti. I gratuiti di Diallo lo aiutano a guadagnarsi l’ottava piazza nella classifica ... 🔗ubitennis.com