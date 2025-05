Atp Finals il ministro Abodi conferma | A Torino ancora fino al 2027

Torino continuerà a ospitare le Atp Finals di Tennis almeno fino al 2027. A ribadirlo è stato ieri – mercoledì 30 aprile 2025 – durante un evento che si è tenuto a Torino. L'Italia continuerà a ospitare la manifestazione fino al 2030, ma non è detto che le edizioni dal 2028 al 2030 si terranno a Torino.

Abodi: “Atp Finals a Torino dopo il 2027? Organizziamo bene questi 3 anni, poi si vedrà” - “Ci sono ancora tre edizioni esaltanti, anche perché per fortuna il tennis italiano dimostra di essere ai vertici del mondo e quindi possiamo non soltanto celebrare un grande avvenimento ma anche celebrare la competitività dei nostri tennisti e delle nostre tenniste. Tre anni sono tanti, abbiamo ancora insieme tante cose da fare per migliorare e per fare irrobustire le radici di questa capacità organizzativa che Torino ha dimostrato di saper riproporre. 🔗lapresse.it

